Calciomercato Roma, Mkhitaryan in bilico | Colpo in Serie A: 15 milioni

Calciomercato Roma, Pinto potrebbe pescare un rinforzo in Serie A e ovviare allo scarso rendimento del 77 armeno.

L’ex Arsenal, infatti, non sta vivendo il suo miglior momento in carriera e viene da un periodo caratterizato da prestazioni insufficienti. A detta dei più, queste sarebbero frutto della nuova collocazione tattica e di un’età che continua ad avanzare e a renderlo sempre più lungi da quello ammirato sia all’estero che sotto l’egida di Fonseca.

La sua situazione aveva preoccupato la piazza sin dai primi mesi estivi, ricordando i vecchi dissapori nati con Mourinho ai tempi dello United e che sembravano addirittura poter portare al mancato rinnovo contrattuale del su citato. Alla fine, Henrix si è legato alla Roma per un altro anno lo scorso maggio ma, fin qui, non ha ancora sciorinato quelle qualità risultate fondamentali nell’ultimo biennio.

Ciò lascia intendere come il mercato di gennaio possa anche favorire il concretizzarsi di uno scenario impensabile fino a qualche mese fa. L’addio cioè tra le due parti in causa. Molto dipenderà dalle occasioni che si paleseranno dopo Natale e, soprattutto, dall’effettiva possibilità di ben rimpiazzare il classe ’89.

Calciomercato Roma, Pinto pensa a Orsolini per il post “Miki”

I presupposti fondamentali affinché il su citato scenario si attualizzi non sono così remoti. Nonostante l’infelice momento personale, Mkhitaryan, anche per nome e storia, continua ad essere corteggiato da plurimi club che potrebbero bussare alle porte di Tiago fra non molto. Al contempo bisognerà anche trovare tempestivamente un giocatore destinato ad accoglierne l’eredità.

Uno di questo potrebbe essere rappresentato da Riccardo Orsolini, esterno felsineo classe ’97 che ha perduto sempre più gerarchie ed entusiasmo a Bologna. Nelle ultime stagioni non ha mai rasentato gli altissimi livelli sciorinati soprattutto all’Ascoli e ciò lascia intendere come un suo trasferimento a gennaio possa avvenire. Da Bologna chiedono una cifra di circa 15 milioni di euro. A riportare il tutto “Notizie Calciomercato”, collaboratore de “La Gazzetta dello Sport”.