Calciomercato Roma, affare anticipato | Firma a gennaio

Continuano ad accendersi i riflettori sul calciomercato in casa Roma. In vista della finestra di riparazione l’addio sembra deciso. Il colpaccio è anticipato, la firma arriva a gennaio.

Tutte le attenzioni dei tifosi romanisti sono concentrate a questa sera. I giallorossi torneranno in campo nel posticipo della tredicesima giornata. Nel frattempo cambiano gli scenari in vista del mercato di gennaio. L’affare potrebbe chiudersi anticipatamente.

Sempre meno ore separano la Roma dal rientro in campo. I giallorossi torneranno a giocare stasera, nuovamente in trasferta. Contro il Genoa Mourinho vuole ritrovare la vittoria, solo una nelle ultime sette gare. Questo mini ciclo negativo ha portato a guardare con insistenza anche alla prossima sessione di mercato, quella di gennaio. Non mancano le richieste del tecnico, che non ha mai fatto un mistero di ritenere le seconde linee non all’altezza delle proprie esigenze. Ad esclusione del portiere tantissimi movimenti si aspettano nel prossimo mercato, una nuova indiscrezione dall’Inghilterra coinvolge direttamente il club giallorosso.

Calciomercato Roma, l’affare è anticipato | Firma a gennaio

Si guarda nuovamente in Inghilterra, i giallorossi potrebbero pescare ancora una volta in Premier League. Ed il colpaccio può essere anticipato, come rivela il sito Footbal.london . A gennaio può arrivare subito la firma.

L’attaccante Lacazette potrà liberarsi dall’Arsenal a costo zero. Già da gennaio 2022 il 30enne francese potrà accordarsi con un nuovo club. E lo scvenario che dipingono a Londra potrebbe vedere ancora una volta i giallorossi sul suo profilo. Secondo il portale inglese già in estate i giallorossi avrebbero effettuato più di un sondaggio, ma la concorrenza non manca. Sulla punta ci sarebbe forte anche l’interesse dell’Atletico Madrid. Si prevede uno scontro per aggiudicarselo, chissà se Mourinho o Simeone verranno accontentati già a gennaio.