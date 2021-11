Calciomercato Roma, offerta da capogiro | Bonus stellare alla firma

A poco più di un mese dalla riapertura del calciomercato le trattative cominciano ad entrare nel vivo. Con offerte clamorose.

Dopo due settimane, la Roma è pronta a ricominciare il proprio percorso in Serie A. L’attesa dovuta alla sosta per le partite di qualificazione ai mondiali è finita e questa sera alle 20:45 i giallorossi saranno in campo al Ferraris per affrontare il nuovo Genoa di Andrij Shevchenko. Nella giornata di ieri, come sempre, José Mourinho ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa.

L’allenatore portoghese ha fatto il punto della situazione senza nascondere il proprio rammarico per l’elevato numero di infortunati cui si sono aggiunti, proprio ieri, Cristante e Villar. I due centrocampisti, risultati positivi al Covid, non saranno del match, complicando ulteriormente il piano di gioco della Roma. Parallelamente, intanto, continua il lavoro sotto traccia della dirigenza in vista della sessione di calciomercato.

Calciomercato Roma, offerta da capogiro | Super bonus alla firma

Durante l’incontro di ieri con i giornalisti, José Mourinho ha dribblato una domanda che, partendo dall’arrivo di Conte al Tottenham, cercava di indagare sul rapporto tra l’allenatore e il General Manager Tiago Pinto. Un tema su cui sia il tecnico che il dirigente si sono espressi più volte, sottolineando grande sintonia e fiducia reciproca. Pinto sa quali sono le richieste di Mourinho e sta lavorando per accontentarlo. Certo, la Roma è ambiziosa e raggiungere tutti gli obiettivi di mercato non sarà una passeggiata.

Particolarmente complesso sembra il percorso per arrivare a Denis Zakaria. Lo svizzero ieri ha festeggiato 25 anni e, da possibile free agent nel prossimo giugno, piace un po’ a tutti. Sulle sue tracce ci sono squadre italiane – Juve ed Inter – spagnole – Barcellona – ed inglesi – Arsenal e Manchester City. Le ultime novità sul mediano, però, riguardano l’altra squadra di Manchester, lo United. Secondo il quotidiano svizzero Blich i Red Devils vorrebbero puntare su di lui per rinforzare il centrocampo e avrebbero preso contatti con il suo agente. La proposta è da capogiro: per Zakaria, infatti, sarebbe pronto un bonus alla firma da 10 milioni di sterline: poco meno di 12 milioni di euro.