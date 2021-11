Calciomercato Roma, Monchi ha deciso | Ribaltone improvviso

Calciomercato Roma, stando alle ultime provenienti dalla Spagna si sarebbe totalmente ribaltato lo scenario degli scorsi giorni.

Che gli imprevisti siano sempre dietro l’angolo, sia sul terreno di gioco che in ambito di trattative, è ormai cosa risaputa. Dovrà essere bravo quindi Pinto, e tanti altri suoi colleghi, a saper bene reagire di fronte ai cambiamenti improvvisi che potrebbero palesarsi nel mese di gennaio. E uno di questi sembra poter avere una certa ingerenza proprio con i capitolini.

Questi sono infatti chiamati sia ad intervenire sul mercato in entrata ma anche a proseguire quel piano epurativo catalizzato dalle prime uscite tra giugno e luglio e chiosata dagli allontanamenti, quasi miracolosi, di Pastore e Nzonzi. Depennare altri nomi dal libro paga dei Friedkin sarà fondamentale non solo per limare la rosa ma anche per venire incontro alle esigenze finanziarie del club.

Si cercherà, quindi, di ripartire da quanto lasciato di incompiuto a fine estate per snellire un corpo esuberi i cui componenti sono ormai ben noti alla piazza tutta. Tra i vari va sicuramente annoverato Borja Mayoral. Lo spagnolo, nonostante i 17 gol della scorsa stagione, non ha mai convinto lo Special One e una sua permanenza dopo Natale figura totalmente utopistica.

Calciomercato Roma, ribaltone in Liga: Mayoral ritorna alla base?

La grande novità di cui dettovi in apertura interessa proprio il numero 21, ancora di proprietà del Real Madrid. Vi avevamo raccontato della sua situazione e delle parole del suo agente nelle scorse ore. Tra i vari club interessati al suo cartellino figura il Siviglia dell’ex capitolino Monchi.

Quest’ultimo sa bene dell’impellenza di garantire a mister Lopetegui delle alternative e dei rinforzi in attacco. Stando a quanto riferito da ElGolDigital, però, in Andalusia sembrerebbero aver virato l’attenzione su Mariano Diaz. Il dominicano del Real non ha mai rispettato le aspettative di cui era stato caricato anche dal pesante numero assegnatogli dietro la schiena.

Ciò che va sottolineato è che l’ex Lione, arrivando a Siviglia, impedirebbe il trasferimento di Mayoral tra le fila del Papu Gomez e compagni. Per tale motivo, proprio dalla fonte suddetta, rilanciano le possibilità di vedere Borja rientrare alla base madrilena dopo Natale, andando a colmare un vuoto lasciato da chi, al momento, sembra essergli stato preferito dai “Palanganas”. In questo modo, andrebbe a insidiare Jovic per il ruolo di un degno vice di Karim Benzema.