Calciomercato Roma, bomba Zaniolo | Lo vogliono a gennaio

Tornano a circolare voci che mettono in discussione il futuro a Roma di Nicolò Zaniolo: pronto per lui un tentativo già a gennaio.

Ricomincia oggi il Campionato della Roma. I giallorossi, impegnati sul campo del Genoa, devono però fare i conti con una situazione non semplice. Le assenze per infortunio creano più di un problema a José Mourinho, che ieri ha sottolineato in conferenza stampa tutte le difficoltà che si sta trovando ad affrontare. All’assenza contemporanea dei tre laterali sinistri – Spinazzola, Vina e Calafiori – si è aggiunta la positività di Cristante e Villar.

Una pessima notizia per il tecnico, che non ha usato mezze misure e ha spiegato che l’assenza del centrocampista italiano rende inutile tutto il lavoro svolto in settimana. Rimane da capire, adesso, quali saranno le scelte di Mourinho per la partita oggi. Possibile che il tecnico decida di confermare la difesa a 3 vista a Venezia prima della sosta, con qualche inevitabile modifica.

Calciomercato Roma, Zaniolo nel mirino | Assalto a gennaio

Uno dei dubbi che riguardano la sfida di questa sera riguarda anche Nicolò Zaniolo. Il fantasista, sempre titolare nella prima parte della stagione, due settimane fa era andato in panchina. Non è escluso che oggi, magari con l’arretramento di Pellegrini in mediana, possa toccare a lui agire sulla trequarti. Intanto, però, le voci di calciomercato sul numero 22 giallorosso continuano a rincorrersi.

Secondo hitc.com, infatti, Zaniolo sarebbe finito nel mirino del Tottenham. Il portale inglese riporta le voci, circolate negli ultimi giorni, di una accesa discussione tra Nicolò e Mourinho, e spiega che Conte abbia da sempre grande stima del calciatore. Paratici aveva provato a portarlo a Londra già a settembre e ora, con l’ex allenatore dell’Inter in panchina, l’ipotesi potrebbe tornare d’attualità. Certo, il 3-5-2, marchio di fabbrica di Antonio Conte, non è probabilmente il sistema di gioco ideale per Zaniolo. Eppure, secondo il portale inglese, il ragazzo sarebbe pronto ad adattarsi alle richieste dell’ex commissario tecnico. Insomma, se Zaniolo dovesse faticare a trovare spazio nel nuovo modulo scelto da Mourinho, il Tottenham potrebbe davvero tentare l’assalto già a gennaio.