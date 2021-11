Calciomercato Roma, derby in vista | Ritorno di fiamma per gennaio

Calciomercato già in fermento a più di un mese dalla riapertura dei trasferimenti. Le ultime voci raccontano di un possibile derby…

Mentre la Roma si appresta a riprendere il proprio cammino in Campionato, si avvicina la riapertura del calciomercato. In casa giallorossa l’attesa è grande: la sessione invernale sarà necessaria per riprendere l’opera cominciata in estate e portare avanti il progetto triennale pianificato con José Mourinho. L’allenatore, in questi mesi, si è espresso in modo molto chiaro.

Dalla dirigenza, Mourinho si aspetta uno sforzo per migliorare la rosa a sua disposizione. Per farlo sarà necessario trovare l’equilibrio tra le uscite – con diversi giocatori sul punto di lasciare la Capitale – e i nuovi innesti. Per questa ragione Tiago Pinto lavora già da settimane in vista di gennaio: l’obiettivo è arrivare pronti alla riapertura dei trasferimenti.

Calciomercato Roma, è corsa a tre | Spunta il derby

Già durante l’estate, Pinto aveva cominciato un’importante opera di alleggerimento della rosa, cedendo diversi calciatori non funzionali all’idea tattica di Mourinho. Un lavoro riuscito solo in parte che ora il dirigente portoghese dovrà riprendere. Anche perché, a chi non era partito in estate, si sono aggiunti in questi mesi nuovi esuberi: da Reynolds a Diawara, da Villar a Mayoral.

Proprio l’attaccante spagnolo è quello più certo di lasciare la Capitale a gennaio. Per lui c’è la fila e il Real Madrid, che ancora è proprietario del suo cartellino, sta valutando come comportarsi. L’ipotesi di un suo ritorno nella Capitale spagnola, per quanto non da scartare al 100%, rimane la meno probabile. Negli ultimi giorni, però, ha ripreso quota l’idea di un possibile ritorno in Liga per Mayoral. La Fiorentina lo vuole e cercherà di portarlo in Viola, ma la concorrenza non manca. Anzi, all’orizzonte si profila un derby andaluso per il centravanti: Siviglia e Betis, infatti, sono fortemente interessate al giocatore, che ha ora l’imbarazzo della scelta. Il Betis, che aveva seguito Mayoral con attenzione nei mesi scorsi per poi defilarsi, sarebbe ora tornato in lizza per l’attaccante su indicazione dell’allenatore Manuel Pellegrini.