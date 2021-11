Genoa-Roma, Mourinho ha già deciso | Le probabili formazioni

Questa sera la Roma scende in campo al Ferraris contro il Genoa di Shevchenko. Vediamo insieme le probabili formazioni secondo i quotidiani.

Il pallone sta per tornare a rotolare. A due settimane dall’amara trasferta di Venezia, la Roma è pronta a tornare in campo per la tredicesima giornata di Serie A. I giallorossi sono attesi dall’impegno, delicatissimo, sul campo del Genoa. Un match tutt’altro che banale e reso ancora più complesso dalle assenze e dalle novità che, tanto sul fronte rossoblu quanto su quello giallorosso, hanno movimentato la vigilia.

In casa Genoa, infatti, la sfida di stasera sarà l’occasione per una serie di prime volte molto importanti. Ci sarà infatti l’esordio di Andrij Shevchenko sulla panchina di un club – con Mourinho che ieri ha riservato all’ucraino auguri molto speciali – e, soprattutto, sarà il battesimo del fuoco per la nuova proprietà statunitense che nei giorni scorsi ha formalizzato l’acquisizione del club rossoblu.

Genoa-Roma, le scelte di Mou | Ecco come cambia la Roma

In casa Roma, invece, le difficoltà legate alle assenze per infortunio sono state rese ancor più pesanti dalla doppia tegola di ieri. La positività al Covid di Cristante e Villar toglie altre alternative a Mourinho, che ieri non ha nascosto tutto il proprio disappunto. Di fronte a una situazione di emergenza, l’allenatore è costretto a cambiare la squadra. L’opzione più probabile, ad oggi, è rappresentata dall’arretramento di Lorenzo Pellegrini in mediana, al fianco di Veretout. Al posto del Capitano, sulla trequarti, potrebbe agire Nicolò Zaniolo. In difesa, probabile la conferma della linea a 3: fiducia a Kumbulla con Mancini ed Ibanez. Non si possono tuttavia escludere sorprese: Smalling è stato convocato, chissà che Mou non decida di puntare su di lui.

Vediamo insieme le probabili formazioni secondo i principali quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT (4-4-2): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Ibanez; Zaniolo, Pellegrini, Veretout, El Shaarawy; Shomurodov, Abraham. LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo; Abraham, Shomurodov.

TUTTOSPORT (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo; Abraham, Shomurodov.