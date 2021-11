Roma, Mourinho può sorridere | Recupero last minute

Proprio nelle battute finali della conferenza stampa della vigilia di Genoa-Roma, Mourinho ha aperto all’ipotesi di un rientro inatteso.

Si è conclusa poco fa la conferenza stampa con cui José Mourinho ha presentato la sfida che attende domani la Roma. Un match complicato, quello di Genoa, di cui l’allenatore ha parlato nel tradizionale incontro con i giornalisti. Tante le difficoltà che la Roma si trova a dover affrontare: dalle assenze per infortunio alle ultime, pessime novità, sulla positività di Cristante e Villar.

L’allenatore portoghese ha sottolineato come la Roma si trovi in un momento complesso – con tre terzini sinistri infortunati – e che di fronte si troverà un ambiente non semplice, carico per le novità societarie e tecniche. Eppure Mourinho ha ribadito che, come sempre, la Roma scenderà in campo per vincere.

Genoa-Roma, recupero last minute | Mourinho sorride

La conferenza stampa, però, non ha riguardato esclusivamente le cattive notizie delle ultime ore. Già, perché proprio nel finale dell’incontro con i giornalisti Mourinho ha aperto una piccola speranza su un recupero dell’ultimo minuto che, data la situazione generale, rappresenterebbe un’ottima notizia in vista del match di domani. Proprio mentre stava lasciando la sala stampa, Mou è stato interpellato sulle condizioni di Smalling.

“Mister, quando rientra Smalling?“. La risposta dell’allenatore fa ben sperare: “Magari domani“. Un recupero che sembrava impossibile, con il centrale inglese fuori ancora per una settimana. E invece, secondo le ultime indiscrezioni, il numero 6 giallorosso sarebbe partito con la squadra alla volta di Genova. L’inglese si è regolarmente allenato in gruppo ed è quindi pronto a viaggiare con i compagni verso il capoluogo ligure.