Calciomercato Roma, Mou lo fa fuori | “Declassato” in Serie B

Calciomercato Roma, i messaggi lanciati da Mou sono inequivocabili: c’è l’apertura all’ipotesi Serie B. Cosa sta succedendo.

Se ad ogni conferenza stampa, José Mourinho focalizza la propria attenzione sui possibili rinforzi che gioverebbero e non poco alla propria compagine, chiaramente in maniera neanche troppo velata allude alla carenza in termini di qualità e d’esperienza che deve necessariamente essere puntellata.

Pinto, non a caso, sta scandagliando il mercato alla ricerca di due rinforzi in particolare: un centrocampista e un laterale, proprio perché lo Special One ha lamentato l’assenza di un vice Karsdorp all’altezza. Nella lista degli “epurati” dello Special One figura, infatti, anche Bryan Reynolds, a cui il tecnico lusitano ha concesso pochi scampoli di partita: sono soltanto 3, per un totale di 91 minuti, le presenze messe a referto dall’ex terzino del Dallas, tra campionato e Conference League. I giallorossi stanno provando a trovargli una collocazione, e ci sarebbe stata una svolta importante sotto questo punto di vista.

Calciomercato Roma, addio Reynolds | Occasione in Serie B: la svolta

Come riferito da seriebnews.com, infatti, ci sarebbe stata un’apertura del laterale statunitense alla possibilità di approdare, in prestito, in Serie B, categoria che gli permetterebbe di mettere minuti importanti nelle gambe, e di ritrovare quella confidenza con il campo che negli ultimi mesi sta mancando. Nelle scorse settimane si era vociferato di un suo possibile approdo in Inghilterra, ma il calciatore non escluderebbe neanche la chance di approdare nel campionato cadetto: staremo a vedere se da qui alla chiusura della sessione invernale di calciomercato si muoverà qualcosa in tal senso.