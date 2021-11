Calciomercato, lo scambio che manda k.o. la Roma | Beffa in Serie A

Calciomercato Roma, scambio e beffa: scacco matto in Serie A. Pinto è stato avvisato: gli ultimi aggiornamenti.

Manca poco al fischio d’inizio di Genoa-Roma, gara chiave per il cammino dei giallorossi, che non vogliono perdere il treno Champions League e sono obbligati, alla luce dei risultati degli avversari, a fare bottino pieno al “Marassi”.

Tuttavia, le attenzioni dei giallorossi sono rivolte anche ad una campagna acquisti, quella invernale, che dovrà fornire quelle certezze in termini di acquisti, che Mourinho ha invocato da tempo e dei quali avverte la necessità per provare a ricucire il gap tecnico e fisico rispetto alle capoliste. Il nome attenzionato con maggiore interesse dai capitolini, limitatamente al centrocampo, continua ad essere Zakaria, che però sta diventando bottino pregiato anche di altri club, che vedono nel centrocampista elvetico un valido acquisto in termini di benefit-coast. Tra le pretendenti al mediano box to box del Borussia Mönchengladbach, infatti, c’è da segnalare anche l’Inter, con Marotta che sarebbe pronto a mettere sul piatto un clamoroso scambio per beffare la concorrenza.

Calciomercato Roma, Inter su Zakaria: Marotta pensa al super scambio

Stando a quanto riportato da calciomercatonews.com, i Campioni d’Italia uscenti sarebbero entrati nell’ordine di idee di provare ad intavolare una trattativa con il club tedesco sulla base di uno scambio, mettendo sul piatto il cartellino di Matias Vecino, che sotto la gestione Inzaghi ha faticato a trovare con continuità il minutaggio che invece gli aveva garantito Luciano Spalletti. La trattativa, chiaramente, verrebbe impostata per gennaio, giacché Zakaria è legato al Borussia da un contratto in scadenza nel 2022, e proprio il suo status di possibile svincolato lo rende, unitamente alle sue abilità, un profilo molto appetibile.