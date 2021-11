Formazioni ufficiali Genoa-Roma | La decisione su Mkhitaryan e Zaniolo

Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: la scelta di Mou su Mkhitaryan e Zaniolo. Novità anche tra le fila del Grifone.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Genoa-Roma, match che potrebbe fungere da spartiacque per la stagione dei giallorossi, dopo i passi falsi rimediati dalla compagine di Mou contro Juventus, Milan e Venezia.

I giallorossi intendono risollevare la china, ma non è stata una vigilia facile per Pellegrini e compagni, con la notizia della positività al Covid di Cristante e Villar, che ha obbligato Mourinho a scelte di formazione per certi aspetti, e in determinati ruoli, obbligati. C’era attesa per capire quale sarebbe stata la decisione dello Special One in merito alla scelta di far partire o meno dall’inizio Mkhitaryan e Zaniolo: dubbi, fugati, dalla lista degli undici titolari diramati proprio in questi istanti. Vediamo insieme le scelte del tecnico lusitano:

ROMA (4-4-2) Rui Patricio, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Karsdorp, Veretout, Pellegrini, El Shaarawy, Mkhitaryan, Abraham, Shomurodov.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Masiello, Vasquez, Vanheusden; Biraschi, Badelj, Sturaro, Rovella, Cambiaso; Galdames, Pandev.