Roma, ufficiale: assenza pesante per Mourinho

Brutta notizie per José Mourinho, il quale dovrà fare a meno del giocatore della Roma per la sfida contro il Torino.

Lo Special One oltre alle assenze di Bryan Cristante e Gonzalo Villar, alle prese con il Covid-19, dovrà fare a meno di un altro centrocampista, che diffidato ha ricevuto il cartellino giallo nel primo tempo di Genoa-Roma.

Infatti, Jordan Veretout, al minuto 40 della prima frazione di gioco a Marassi, ha ricevuto un cartellino giallo per un fallo commesso in mezzo al campo, con ritardo rispetto al suo avversario. Per il francese niente sfida all’Olimpico, in programma domenica 28 novembre contro il Torino alle ore 18. Gli altri diffidati sono Tammy Abraham, Rick Karsdorp e Gianluca Mancini.

Roma, la stagione di Veretout

L’ex calciatore della Fiorentina in questa stagione ha realizzato già quattro reti in maglia giallorossa, fornendo anche due assist. Il cartellino giallo di oggi è quello numero 5, che lo costringerà a stare fuori contro il club granata di Ivan Juric. Potrebbe essere emergenza totale in mezzo al campo per lo Special One, che si dovrà reinventare il centrocampo, qualora le positività fossero ancora confermate anche in questa settimana. Da non dimenticare che giovedì la Roma riceverà lo Zorya per la penultima giornata della fase a gironi di UEFA Conference League, dove lì Veretout potrà esserci.