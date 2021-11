Dall’Inghilterra arrivano novità su un profilo seguito da vicino dalla Roma. Tiago Pinto e Mourinho rimangono vigili.

La Roma si risveglia con un sorriso e tre punti importanti, ottenuti ieri sera sul campo del Genoa. José Mourinho si gode una vittoria fondamentale e tutt’altro che scontata, viste le difficoltà con cui la squadra si presentava all’appuntamento di Marassi. Le assenze per infortunio, aggravate dalla positività al Covid di Cristante e Villar, avevano regalato all’ambiente una vigilia complicata.

Poi, dopo un match difficile, le due perle di Felix hanno regalato alla Roma tre punti pesantissimi. Buone notizie per Mourinho che può mantenere vive le ambizioni giallorosse di arrivare tra le prime quattro e qualificarsi così alla prossima edizione della Champions League. Per farlo, però, l’allenatore portoghese attende anche una mano dal calciomercato.

Calciomercato Roma, no al prestito | La trattativa rallenta

Le esigenze più importanti sono ben note. Secondo Mou, la Roma deve rinforzare in maniera importante sia il centrocampo – con l’innesto magari di un paio di elementi di spessore – che la linea difensiva. In particolare si continua a lavorare per garantire all’allenatore portoghese un elemento che possa sostituire Rick Karsdorp, finora unico proprietario della fascia destra.

Il nome più caldo sulla lista di Pinto è, da tempo, quello di Diogo Dalot. Il laterale portoghese piace molto a Mourinho ed ha il vantaggio di conoscere il nostro Campionato, dopo l’esperienza al Milan della scorsa stagione. L’ostacolo, però, è rappresentato dal Manchester United. Nonostante abbia giocato pochissimo, i Red Devils per ora non sembrano intenzionati a lasciarlo partire e avrebbero rifiutato una prima offerta da parte della Roma: no secco al prestito con diritto di riscatto proposto da Pinto. Secondo Il Romanista, l’esonero di Solskjaer potrebbe rallentare le operazioni di mercato del club inglese. Inoltre, rimane il nodo della formula: per portare avanti il discorso Dalot, servirà trovare una quadra.