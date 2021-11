Calciomercato Roma, Gazzetta | “Caso Zaniolo e plusvalenza”

Dopo l’esclusione di ieri e il cambio di modulo, si addensano nubi sul futuro alla Roma di Nicolò Zaniolo: ecco come stanno le cose.

Tra Campionato e calciomercato, le settimane a venire si preannunciano bollenti in casa Roma. I giallorossi si godono la vittoria sul campo del Genoa e coccolano il giovane Felix, eroe per una notte e speranza per il futuro della Roma. La partita di Marassi ha dato tante indicazioni positive a José Mourinho, che può dirsi soddisfatto della prova dei suoi e del risultato.

Non mancano, però, le spine. La Roma ha problemi numerici: tra infortuni, Covid e squalifiche contro il Toro Mourinho dovrà di nuovo inventare una formazione diversa. Un appuntamento preceduto dal match di Conference League in cui, nonostante qualche cambio, il tecnico probabilmente deciderà di non esagerare con il turn over. A tutto questo si aggiungono poi le vicende che riguardano Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Roma, mal di pancia Zaniolo | Addio possibile a gennaio

Ieri a Genova Nicolò è andato in panchina per la seconda volta consecutiva. Era già successo a Venezia, prima della sosta, con una novità in più: ieri, quando nel secondo tempo c’era la necessità di cambiare qualcosa per sbloccare la partita, Mou ha preferito mandare prima in campo il giovanissimo Felix. I fatti gli hanno dato ragione, ma la mossa non è passata inosservata. Di Zaniolo l’allenatore ha parlato alla fine della sfida di ieri, spiegando come le scelte siano dettate anche dal nuovo modulo adottato. Sta di fatto che il numero 22 è tornato al centro dei discorsi di calciomercato già da qualche settimana: su di lui si registra, ad esempio l’interessamento del Tottenham.

Ora, come afferma oggi La Gazzetta dello Sport, la situazione di Zaniolo potrebbe cambiare ancora. Secondo il quotidiano il ragazzo, a 22 anni, non intende rimanere a guardare dalla panchina e il calciomercato potrebbe rappresentare una svolta. Molto dipenderà dalla posizione della Roma: se la richiesta giallorossa dovesse attestarsi tra i 60 e i 70 milioni, spiega la rosea, Zaniolo sarebbe sostanzialmente incedibile. Ma con una valutazione più bassa, un addio non sarebbe ipotesi peregrina, soprattutto guardando ai campionati stranieri. Anche perché un addio frutterebbe alla Roma una copiosa plusvalenza, che permetterebbe a Pinto margini di manovra importanti nella ricerca del centrocampista che Mourinho reclama dalla scorsa estate.