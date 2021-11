Roma, caso Zaniolo | L’indizio social parla chiaro

Roma, la frase espressa sui social sembra aver portato lumi relativamente ad una delle questioni più vessate delle ultime ore.

La gara di ieri contro il Genoa ha finalmente risollevato l’umore di una piazza apparsa in difficoltà a causa dell’infausto trend dell’ultimo mese. La doppietta realizzata dalla “scoperta” di Mourinho, Felix Afena-Gyan, è risultata decisiva e ha sbloccato una partita che, seppur dominata, sembrava destinata allo 0-0.

Al di là della freddezza palesata sul primo tiro e la bellezza balistica della seconda conclusione, i due gol siglati dal classe 2003 hanno finalmente permesso a Pellegrini e colleghi di ritrovare i tre punti dopo i due scacchi consecutivi maturati con Milan e Venezia. Le insidie della trasferta ligure non erano poche. Basti pensare all’entusiasmo vissuto in casa Grifone dall’arrivo del nuovo tecnico e, soprattutto, dall’impellenza dei rossoblù di non perdere altri punti per strada.

Al di là della vittoria, sono numerosi gli aspetti positivi che anche lo steso Mou avrà colto. A partire dalla rinascita di Mkhitaryan in un ruolo dove, soprattutto in passato, aveva dimostrato di fare molto bene. Passando per la dedizione e l’eclettismo dello stesso armeno e di El-Shaarawy, fondamentali anche in fase di rientro come testimoniato dall’occasione di Sturaro.

Tra le tante, l’immagine più bella della gara, se si esclude quella di Felix che bacia la maglia prima di abbracciare l’intero settore ospiti, è quella arrivata sul suo secondo gol. E proprio a tal proposito, l’indizio social lanciato in queste ore ha fatto si che l’entusiasmo capitolino non venisse lenito da inutili pettegolezzi.

Roma, la mamma di Zaniolo e quel messaggio sui social: polemica finita!

Gli ultimi quindici giorni, come ricorderete, erano stati caratterizzati dalle non poche discussioni legate alla situazione Zaniolo. Il numero 22, come la squadra tutta, non ha brillato nelle ultime uscite e, dopo la non titolarità di Venezia, la sua esclusione dalla gara di ieri sembrava destinata ad alimentare delle polemiche che avrebbero potuto depauperare l’entusiasmo della vittoria.

A spegnere il fuoco, oltre allo stesso Mou, che ha ieri analizzato la sua situazione ai microfoni con grande serenità e fermezza, è stata la mamma dello stesso giocatore. Francesca Costa, infatti, ha pubblicato sul proprio account Instagram una fotografia dell’abbraccio unisono a Felix dopo i tre fischi dell’arbitro. Evidente, in questo scatto, la presenza di un contento e sorridente Nicolò, festeggiante con i suoi compagni la vittoria e, forse, la consacrazione di quello che potrebbe divenire un importante elemento per la rosa e lo stesso Special One.

A condire il tutto, le amorevoli e materne parole della signora Costa che ha scritto: “Questo sei tu. La meraviglia del tuo sorriso”. Che poi è lo stesso di tutti quelli che, proprio come Nic, hanno capito che la Roma viene prima di tutto.