Rivincita Mourinho, lo Special One diventa virale

Roma, il nome di Mourinho è in queste ore sulle bocche di tanti tifosi, non solo giallorossi.

Lo Special One, un po’ come accaduto a Cagliari, è stato encomiato dalla piazza per la lungimiranza manifestata nell’eseguire le sostituzioni della partita di ieri. Grazie a quest’ultime e, soprattutto, grazie all’entrata di Felix, i capitolini sono infatti riusciti a sbloccare una gara di non facile livello.

Ecco, dunque, che le scelte del mister sono state immediatamente rivalutate anche da parte di chi, in caso di ennesimo passo falso, era già pronto a puntare nuovamente il dito contro uno dei tecnici più importanti della storia. A evidenziare il suo livello parlano, ovviamente, i numeri e i trascorsi ma non è nemmeno da sottovalutare la situazione social creatasi nell’ultimo giorno.

Mourinho, così come lo stesso Felix, ha catalizzato l’attenzione mediatica italiana ma non solo. Ciò che però ha colpito è stata anche la presa di posizione maturata in un ambiente lontano da quello giallorosso. Ci riferiamo, in particolare, a quanto sta accadendo oltremanica tra le fila dei Red Devils.

In seguito allo scacco per 4 a 1 contro il Watford, acme di un trend infausto iniziato dall’apertura di stagione, il Manchester United ha infatti esonerato mister Solskjaer. La notizie, che era nell’aria già da sabato, ha pian piano iniziato a tangere anche il mondo della Roma.

Roma, i tifosi del Manchester United rimpiangono José Mourinho

Non ci riferiamo unicamente all’eventuale cambiamento che potrebbe riguardare i piani di Pinto dopo il cambio in panchina. A tal proposito, vi abbiamo già raccontato cosa potrebbe cambiare a Trigoria in seguito all’allontanamento di Solskjaer. Va invece evidenziato come, a differenza di ogni pronostico, i tifosi del Manchester stiano maturando dei veri e propri rimpianti nei confronti del portoghese.

In meno di due anni quest’ultimo era riuscito a regalare loro una Carabao Cup, la Community Shield e un’Europa League. Ciononostante, a inizio del terzo anno, Mou è stato sollevato dall’incarico e, in queste ore, non mancano i commenti di chi sembra aver rivalutato la propria idea sullo storico ex Inter e Porto.

Se infatti, illo tempore, c’era chi riteneva giusto il suo allontanamento, la sortita del norvegese sembra aver avviato un vero e proprio cambiamento di tendenza. Numerosi, infatti, i supporters che rievocano l’importanza dell’attuale mister giallorosso. “Ha rappresentato uno dei migliori tecnici della nostra storia dopo Fergurson”. O ancora: “Se gli fosse stato dato lo stesso tempo concesso a Ole Gunnar sarebbe stato immenso”. Tanti altri i commenti seguenti questa falsariga, testimonianza che, se dipendesse dalla piazza, non ci sarebbero dubbi sul nome sul quale fiondarsi per il post Solskjaer.

Ma, per la sfortuna degli inglesi e l’orgoglio dei giallorossi, il mister ama i Parioli e non ci sono assolutamente i presupposti per occupare nuovamente la lussuosa suite del Lowry Hotel.