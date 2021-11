Roma-Torino, nuovo infortunio | Ora è emergenza

La Roma ha ritrovato i tre punti in quel di Genova. La gara del Marassi ha riconsegnato entusiasmo ai giallorossi, attesi da un mini ciclo di gare importanti.

La Roma è ripartita col piede giusto dopo l’ultima sosta Nazionali. I tre punti arrivati al Marassi hanno permesso ai giallorossi di tornare al quinto posto in classifica. Ora i giallorossi sono attesi da un nuovo ciclo intenso di partite, la prossima in Serie A sarà contro il Torino. Tante assenze da entrambe le parti, c’è un nuovo infortunio da registrare.

Tre punti pesantissimi, questo il bagaglio con cui la Roma è salpata da Genova. Tre punti nel segno del nuovo pupillo romanista, Felix Afena-Gyan il primo classe 2003 a segnare una doppietta in Serie A. La vittoria corsara ha permesso ai giallorossi di agganciare il quinto posto, scavalcando in un sol colpo Lazio e Juve. Importante iniezione di fiducia, ora parecchie gare attendono i ragazzi di Josè Mourinho. Prima di tutto si penserà alla Conference, questo giovedì all’Olimpico contro lo Zorya. Dopo gli ucraini, a Roma arriverà il Torino. Da entrambi i lati non mancano problemi di formazione.

Verso Roma-Torino, continua l’emergenza infortuni

I giallorossi devono completamente reinventare la mediana. Veretout è stato ammonito, il francese era diffidato, mentre Cristante è alle prese con la positività al Covid, così come Villar. Ma a passarsela bene non è neanche la squadra granata, l’ultim’ora non sorride ad Ivan Juric.

I granata scenderanno questa sera in campo. Nell’elenco dei calciatori convocati per Torino-Udinese non c’è Simone Verdi: il trequartista è stato fermato da un nuovo infortunio muscolare. Per lui si parla di un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Nei prossimi giorni verranno meglio valutate le condizioni del numero 24 per capire anche i tempi di recupero. Va ad allungarsi la lista degli indisponibili tra i piemontesi, già orfani dei vari Ansaldi, Mandragora e Rodriguez.