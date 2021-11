Francesco Totti e Daniele De Rossi tornano in campo insieme. In una speciale iniziativa, al fianco di tante vecchi glorie del calcio, i due ex capitani accendono i ricordi.

Figli di Roma, Capitani e Bandiere. Così recitava una spettacolare coreografia esposta durante un derby dalla curva della Roma. Un rapporto unico lega i tifosi giallorossi ai propri capitani. Una tradizione di appartenenza che non si interrompe in casa giallorossa. Totti e De Rossi sono tornati in campo insieme, per un evento particolare.

Due nomi che evocano ricordi ed emozioni uniche in casa Roma. Francesco Totti e Daniele De Rossi tornano in campo fianco a fianco, un tuffo al cuore per qualsiasi tifoso romanista. Fu proprio De Rossi ad ereditare la fascia da capitano dal braccio di Francesco Totti. Fascia preziosa, che passa di mano in mano ad un altro romano e romanista. Tradizione che non si interrompe, oggi il capitano è Lorenzo Pellegrini. I due ex idoli della tifoseria giallorossa sono scesi di nuovo in campo insieme, con loro tantissime vecchie glorie del calcio italiano.

Nostalgia Roma, Totti e De Rossi tornano in campo insieme

Niente calcio stavolta, le due bandiere romaniste si sono cimentate in uno sport che sta spopolando in tutto il globo. Parliamo del Paddle, i due si sono ritrovati in campo insieme a vecchie glorie del calcio e alcuni tra i migliori giocatori italiani di disciplina per partecipare a Roma alla I edizione della BSG Padel Cup.

A sfidarsi nello sport che da anni continua ad aumentare il proprio fascino, tanti altri ex calciatori. Anche vecchie conoscenze della Roma, parliamo di Vincent Candela e Luigi di Biagio. Per la cronaca il torneo è stato vinto dalla squadra di Candela. L’ex terzino francese ha trionfato in coppia con Emanuele Fanti, sconfiggendo per 6-4 la squadra di Stefano Fiore e Simone Iacovino, in una finale dall’odore di derby capitolino.