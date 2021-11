Calciomercato Roma, lo vendono a gennaio: Mendes avvisa Mourinho del possibile affare. Ma servono 25 milioni di euro

Un colpo da 25 milioni. Con una partenza sicura il prossimo mese di gennaio. E un affare per la Roma che potrebbe diventare realtà. Mettiamo le cose in chiaro però: in questo momento non esiste una trattativa, anche perché Tiago Pinto ha in mentre altri colpi. Ma Mendes, procuratore del giocatore, ha avvisato Mourinho. La cessione è dietro l’angolo.

A quanto pare Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lilla, e con un contratto in scadenza nel giugno del 2023, verrà ceduto nella prossima finestra di mercato. E il potente procuratore ha avvisato lo Special One della questione: il colpo si potrebbe fare. Anche se servono almeno 25 milioni di euro. Parliamo, comunque, di un 24enne, con esperienza in campo internazionale, che potrebbe sicuramente fare comodo.

Calciomercato Roma, la concorrenza è alta

La concorrenza, comunque, è assai importante. Perché sulle tracce di Sanches ci sono sia il Milan in Italia che l’Arsenal in Premier League. I rossoneri hanno la necessità di trovare un sostituto di Kessie; gli inglesi potrebbero anche decidere di lasciar andare Xhaka (ci potrebbe essere un ritorno di fiamma giallorosso) per poter prendere il portoghese. Diciamo che se mai la Roma avesse l’intenzione di intavolare una trattativa con il Lilla, non avrebbe di certo la strada spianata.

Insomma, l’occasione c’è ed è anche importante. Anche se il prezzo non è sicuramente in saldo. Le qualità di Sanches, però, non si discutono. In questa stagione il centrocampista ha messo a referto solamente 6 presenze in Ligue 1 e due in Champions League per via di un problema muscolare. Ma, in forma, è un giocatore che qualitativamente può dare tanto a una squadra come la Roma.