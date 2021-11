Roma, doppia tentazione per Zaniolo | Mourinho ha deciso

Roma, doppia tentazione per Nicolò Zaniolo. Lo Special One sembra ormai essere certo. La sua decisione per i prossimi impegni

Un momento diciamo particolare per Nicolò Zaniolo. Senza dubbio. Anche perché il giovane inizia anche ad accusare la stanchezza dopo una primissima parte di stagione sempre a cento all’ora dopo un lungo periodo di stop. Non è al massimo. Si vede. Si capisce. E forse non è anche libero mentalmente.

La panchina contro il Genoa ha fatto rumore. Sono riprese incontrollate anche le voci di mercato. Ma questa è un’altra situazione che verrà affrontata a tempo debito quando si inizierà a discutere del rinnovo del calciatore. Perché non ci sono dubbi che l’obiettivo della Roma è quello di allungare l’accordo con Zaniolo. Un elemento del genere non si può in nessun modo farlo andare via.

Roma, Mourinho ha deciso

Nel frattempo Mourinho ha deciso. Tornerà in campo dall’inizio Nicolò. Sicuramente in Conference League, giovedì sera, contro lo Zorya. E la tentazione dello Special One è quello di riproporlo dal primo minuto anche contro il Torino nel prossimo turno di Serie A. Il riposo – voluto o meno – sembra essere finito per il fantasista. Che tornerà ad indossare una maglia da titolare. E, probabilmente, nella sfida di campionato contro la squadra di Juric, potrebbe anche cambiare posizione in mezzo al campo.

Sì, perché la squalifica di Veretout potrebbe anche far abbassare Pellegrini sulla linea dei centrocampisti, liberando lo spazio alle spalle dell’unica punta. Sempre, ovviamente, se si tornerà al 4-2-3-1 che di solito è il marchio di fabbrica dello Special. Che a Marassi, però, in un momento particolare della stagione, ha proposto un sistema tattico diverso. Vedremo, sotto questo aspetto, quali saranno le decisioni. Nel frattempo, la sensazione, è che Zaniolo sia pronto per una maglia da titolate.