Calciomercato Roma, Mourinho decisivo | Real Madrid spiazzato

All’apertura del calciomercato invernale manca poco più di un mese. Intanto si rincorrono voci su un tentativo di mercato del Real Madrid.

Archiviata la vittoriosa trasferta di Genova, la Roma torna oggi ad allenarsi per preparare la sfida di giovedì in Conference League. Dopodomani all’Olimpico sarà di scena lo Zorya, per un match da vincere per chiudere il discorso qualificazione. Certo, le numerose assenze, tra infortuni e Covid, non permetteranno a José Mourinho di ricorrere a un ampio turn over, anche se qualche titolare probabilmente riposerà.

Intanto in casa Roma si continua a guardare con attenzione a quello che succederà nella prossima sessione di calciomercato. Il General Manager Tiago Pinto segue con attenzione diversi profili per rinforzare la squadra a gennaio, muovendosi sulla base delle indicazioni fornite da Mourinho. Intanto dalla Spagna arrivano clamorosi retroscena su un calciatore giallorosso.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, clamoroso | Nuovo direttore sportivo

Calciomercato Roma, beffato il Real Madrid| Mourinho decisivo

L’indiscrezione arriva dal quotidiano El Nacional, che racconta di alcuni tentativi, tutti falliti, da parte del Real Madrid per arrivare all’acquisto di un calciatore giallorosso. Il giocatore di cui parliamo è il nuovo talento giallorosso Felix Afena Gyan, finito nel mirino dei Blancos lo scorso inverno, quando ancora il ragazzo militava nell’EurAfrica. In quell’occasione, Felix preferì la Roma, convinto di poter avere maggiori possibilità di fare presto il salto in prima squadra.

Una convinzione che si è poi rivelata più che corretta. Tanto che qualche mese dopo, durante la scorsa estate, sarebbe stato lo stesso José Mourinho a giocare un ruolo decisivo per la permanenza a Roma del giocatore. Già, perché nei mesi scorsi Florentino Perez sarebbe tornato a bussare alla porta di Felix, per portarlo a Madrid. L’allenatore portoghese sarebbe riuscito a convincere Felix a rimanere a Roma garantendogli di avere grandi piani per lui. L’esplosione di Felix, domenica sera, non è quindi frutto del caso: Mou lo aveva notato e lo aveva già mandato in campo contro Cagliari e Milan. Ora, il diciottenne ghanese è una freccia in più all’arco dello Special One. Quanto al Real Madrid, chissà se Florentino cercherà per la terza volta di portare in Spagna il talento giallorosso.