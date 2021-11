Calciomercato Roma, clamoroso | Nuovo direttore sportivo

Secondo le ultime, clamorose indiscrezioni, la Roma sarebbe vicinissima all’accordo per l’arrivo di un nuovo direttore sportivo.

La sessione invernale di calciomercato si avvicina. Manca ormai poco più di un mese alla riapertura della finestra di trasferimenti e le trattative cominciano ad entrare nel vivo. Per la Roma, come noto, l’appuntamento è di quelli da non fallire. José Mourinho si aspetta un restyling importante, con alcuni nuovi innesti che possano alzare il livello complessivo della rosa giallorossa.

Un banco di prova importante per il General Manager Tiago Pinto, che dovrà lavorare per trovare una sistemazione ai calciatori in esubero e per accontentare, in entrata, le richieste di Mourinho. La Roma non ha mai smesso di lavorare sul mercato, dalla fine della sessione estiva, ma ora arrivano dalla Spagna importanti novità anche per quel che riguarda l’assetto dirigenziale del club.

Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Arriva un nuovo d.s.

Secondo le indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna, infatti, la Roma sarebbe vicina all’accordo con un nuovo direttore sportivo. Si tratta di Ramon Planes, ex dirigente del Barcellona. Planes ha lasciato il club catalano nelle scorse settimane dopo l’arrivo di Xavi in panchina e, secondo il quotidiano spagnolo Sport, sarebbe finito nel mirino di diversi club. Un dirigente del suo calibro, d’altra parte, non può non attirare l’attenzione di molte squadre europee.

E così Planes sarebbe stato contattato dal Newcastle e dal Bayer Leverkusen, oltre che da un club russo. Ora, però, sarebbe spuntata la pista giallorossa. La candidatura della Roma avrebbe preso quota nelle gerarchie del dirigente negli ultimi giorni per via del progetto ambizioso portato avanti dalla proprietà di Dan e Ryan Friedkin e testimoniato dalla scelta di puntare su Mourinho in panchina. Secondo quanto risulta ad ASRL il nome di Planes sarebbe anche nella lista del nuovo Genoa del fondo statunitense 777 Partners. Quel che è certo, secondo il quotidiano spagnolo, è che Planes non resterà a lungo senza squadra: entro la fine della stagione avrà trovato la sua nuova casa. E potrebbe essere Roma.