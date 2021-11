Calciomercato Roma, due club italiani su Felix | La ricostruzione

A due giorni dalla straordinaria doppietta sul campo del Genoa, parla l’agente di Felix svelando un retroscena sul suo arrivo a Roma.

Gli sono bastati sette minuti dal momento dell’ingresso in campo per cambiare le sorti di una partita complicata come quella di domenica sera. Felix si è presentato così, con due gol pesantissimi sul campo del Genoa. Una serata da urlo, per un ragazzo di 18 anni fa che appena un anno fa non immaginava un impatto così potente con la Serie A, completata dalla perla del secondo gol. L’entusiasmo attorno al ragazzo, come prevedibile, è alle stelle.

Lui ieri si è goduto la giornata e il regalo che José Mourinho gli aveva promesso. Ora per Felix le cose cambiano radicalmente: il ragazzo non giocherà più con la Primavera di De Rossi, ma sarà integrato a pieno titolo alla prima squadra. Mourinho crede in lui, lo aveva già schierato nel secondo tempo delle sfide con Cagliari e Milan. E domenica sera il ragazzino gli ha dato ragione, portando alla Roma 3 punti pesantissimi.

Roma, parla l’agente di Felix | Lo volevano altri club

Nella giornata di ieri, intanto, l’agente del ragazzo Olivier Arthur ha rilasciato alcune dichiarazioni. Vi abbiamo raccontato del paragone pesante con cui il procuratore ha accostato Felix ad un campionissimo come Samuel Eto’o. L’agente ha inoltre chiarito il piccolo “caso” che si era venuto a creare nelle scorse settimane in seguito alla mancata risposta del ragazzo alla convocazione da parte della Nazionale ghanese.

Ma Arthur ha anche svelato, parlando a La Gazzetta dello Sport, un retroscena sull’arrivo a Roma di Felix: “Lo volevano anche Atalanta e Sassuolo, ma Morgan De Sanctis è stato più veloce. A Trigoria si trova benissimo ed è per questo che ha rinunciato alla convocazione con la nazionale per restare ad allenarsi nel club“. Nessuna fretta, invece, per quanto riguarda il rinnovo di contratto: “Non ci interessa parlare di soldi. Adesso Felix deve pensare solo a crescere“.