De Rossi, ora è ufficiale | Nuovo ruolo con le giovanili

De Rossi, adesso è anche ufficiale: c’è il ritorno dell’ex capitano della Roma. Ecco il ruolo dentro la federazione. Continua il percorso di crescita

L’ex capitano della Roma, Daniele De Rossi, torna ufficialmente in Nazionale. Così come era stato anticipato nelle scorse settimane, DDR, che già era stato dentro lo staff azzurro di Mancini in estate, rientra in federazione. Lo ha annunciato la Figc con una nota.

“Daniele De Rossi torna nel Club Italia: dopo l’esperienza nello staff della Nazionale A e la successiva conclusione del corso Uefa A a Coverciano, il Campione del Mondo 2006 riprende una collaborazione tecnica con le Giovanili Azzurre”. Questo il comunicato apparso sul sito istituzionale azzurro. Che conferma, insomma, quello che era venuto fuori nei giorni scorsi.

Roma, De Rossi in Nazionale

Un incarico, quello di De Rossi, che verrà ricoperto insieme a un altro ex azzurro, questa volta ex Juventus, Andrea Barzagli: i due potranno spaziare dall’Under 20 fino all’Under 15 della Nazionale, per aiutare lo sviluppo dei giovani e offrirgli la loro esperienza professionale maturata in anni e anni di lavoro sul campo.

Come detto, questo passaggio, è come un tirocinio per De Rossi prima di poter accedere al corso Uefa che gli potrà permettere di allenare tutte le squadre senza preclusione di categoria. Un tassello da inserire nella carriera che, forse, potrebbe anche portarlo negli anni a venire anche ad un ritorno in giallorosso in altre vesti. Magari prendendo in mano la Primavera, per poi affacciarsi gradualmente anche in Prima Squadra. Ma al momento questi rimangono dei discorsi che verranno dopo. Il presente si chiama Nazionale.