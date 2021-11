Calciomercato Roma, scambio di prestiti con la Juve e addio

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juve sarebbe pronta a mettere in piedi uno scambio che potrebbe cambiare i piani della Roma.

A poco più di un mese dalla riapertura del calciomercato, le trattative dei club europei cominciano a entrare nel vivo. Contatti e discussioni tra dirigenti, si sa, non si interrompono mai, ma è a ridosso della riapertura delle finestre di mercato che i discorsi affrontati cominciano a prendere forma. Nel caso della Roma, la sessione che si aprirà a gennaio sarà un appuntamento particolarmente importante.

Tiago Pinto lo sa: lavora da settimane per venire incontro alle richieste avanzate da José Mourinho. Tra l’allenatore, il General Manager e la proprietà la sintonia è totale. A gennaio la Roma deve portare avanti il percorso cominciato in estate con la firma di un contratto triennale da parte del tecnico portoghese. La rosa dev’essere rinforzata e Mou ha già fornito chiare indicazioni in proposito.

Calciomercato Roma, inserimento Juve | Proposto lo scambio

Tanti i nomi che in queste settimane sono stati accostati ai colori giallorossi. D’altra parte, per evitare sorprese e farsi trovare pronto all’apertura della finestra di trasferimenti, Tiago Pinto lavora a più dossier che riguardano sia la difesa che il centrocampo. Il dirigente vorrebbe accontentare Mourinho, garantendo l’innesto di un paio di colpi che elevino il livello della mediana giallorossa.

In quest’ottica si è a più riprese parlato di un possibile, clamoroso ritorno: quello di Leandro Paredes. L’argentino fatica a trovare spazio nel PSG e cambiare aria a gennaio potrebbe essere la soluzione per rilanciarsi. Secondo le ultime voci provenienti dalla Spagna, però, sul mediano sarebbe tornato forte anche l’interesse della Juventus. I bianconeri, secondo quanto afferma calciomercatonews.com, vorrebbero offrire al club parigino uno scambio di prestiti con Arthur per riportare in Serie A Paredes. Una soluzione che permetterebbe a entrambi i giocatori, ai margini nelle attuali squadre, di tentare di rilanciarsi.