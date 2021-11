Calciomercato Roma, dalla Spagna: addio anticipato, Pinto brucia tutti

Una nuova bomba di calciomercato piomba in casa Roma. Lo scenario verso gennaio continua a capovolgersi, ora Tiago Pinto sembra aver staccato tutti.

Continuano a concentrarsi le attenzioni sul mercato in casa giallorossa. L’ultima indiscrezione proveniente dalla Spagna porta notizie positive in quel di Trigoria. Nel paese iberico sono convinti, la Roma è l’unica squadra pronta a chiudere a gennaio. Tiago Pinto avrebbe bruciato la concorrenza, aggiudicandosi il colpaccio in anticipo.

Mentre la Roma tra poche ore tornerà in campo si concentrano molte attenzioni sul mese di gennaio. Questa sera i giallorossi affronteranno lo Zorya, per la quinta giornata del girone C di Conference. Proprio nella competizione europea è arrivato il punto più basso della stagione dei ragazzi di Mourinho. La terribile sconfitta per 6-1, rimediata sul campo del Bodo, ha rischiato di minare un equilibrio che ad inizio stagione sembrava decisamente intaccabile. Fortunatamente i giallorossi hanno ritrovato la vittoria in campionato, stasera si cercano i tre punti anche in Europa. Ma un punto rimane chiaro, i giallorossi hanno bisogno di rinforzi dal calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Pinto brucia tutti

L’ultim’ora che arriva dalla Spagna vede il gm giallorosso in testa, inaspettatamente. Secondo il portale iberico “Todofichajes” l’addio del calciatore sarebbe anticipato, a favore dei giallorossi. Sarebbe un vero e proprio colpaccio, su di lui c’è la concorrenza di grandissimi club europei.

Secondo la redazione del sito spagnolo Tiago Pinto avrebbe messo la freccia per aggiudicarsi Denis Zakaria. Sul centrocampista svizzero, al passo d’addio col Borussia Monchegladbach, c’è l’interesse di tantissimi top club europei. La Roma nei mesi scorsi era segnalata in pole position, ma tantissimi scenari sono cambiati e la corsa si è fatta sempre più in salita. Da quando il club neroverde ha aperto alla possibilità di cessione però la questione è anche di tempistiche e Pinto sembra essersi mosso più in fretta di tutti. La Roma sarebbe l’unico club pronto ad accontentare le richieste economiche della società tedesca, potrebbe essere davvero il fattore decisivo.