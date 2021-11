Roma, nuovo regalo ai tifosi | Annuncio ufficiale

E’ tornato il sorriso in casa Roma, dopo la vittoria trovata in campionato. In attesa del ritorno in campo, stasera in Conference League, la società fa un nuovo regalo ai tifosi.

I giallorossi tra poche ore torneranno in campo. La Roma ritroverà l’abbraccio dello stadio Olimpico, dopo un doppio turno in trasferta in Serie A. Oltre le trasferte c’è stata anche la sosta Nazionali, i giallorossi non giocano in casa da oltre venti giorni. Nella giornata di oggi la società ha riservato una sorpresa speciale per i propri supporters.

Una nuova gradita sorpresa per i tifosi della Roma. Mentre stasera i giallorossi sperano di ritrovare il sorriso anche in Conference League la società accende gli animi della piazza. Alle 21 gli uomini di Mourinho scenderanno sul prato verde dell’Olimpico per la quinta giornata del girone C. Fondamentale la vittoria, la batosta norvegese ed il pareggio interno col Bodo hanno relegato la Roma al secondo posto del girone. Ritrovare la vittoria tra le mura amiche è anche un’esigenza, visto che i tre punti mancano dalla gara contro l’Empoli. Era il 3 ottobre 2021, troppo tempo senza gioire in casa per i tifosi della Roma. In attesa di ritrovare la vittoria, la società fa un nuovo regalo a tutti gli appassionati.

Annuncio ufficiale in casa Roma, nuovo regalo ai tifosi

In casa giallorossa si fanno le cose in grande per il Black Friday. La società fa un triplice regalo ai propri tifosi. Saranno contenti soprattutto coloro che andranno allo stadio e potrebbe essere l’occasione perfetta per chi non c’è mai stato.

⏳ Sta per arrivare il Black Weekend dell'AS Roma! 🐺 🕛 A partire da mezzanotte: 🔸 Sconti fino al 50% sui prodotti #ASRoma Store

🔸 Biglietti a metà prezzo per Roma-Spezia e Roma-Samp! — AS Roma (@OfficialASRoma) November 25, 2021

A partire dalla mezzanotte di venerdì e fino a lunedì la Roma fa delle grandissime offerte ai propri tifosi. Per chi segue la squadra giallorossa da tutto il mondo ci sarà la possibilità di acquistare prodotti negli store on-line con sconti fino al 50%. Ma la sorpresa più gradita è oer chi ha voglia di regalarsi una giornata allo stadio. Chi acquisterà biglietti per le gare interne contro Spezia e Sampdoria pagherà la metà dell’importo. Un altro segno d’amore verso i tifosi, che ricambiano ogni qual volta senza abbandonare mai la Roma.