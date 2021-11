Calciomercato Roma, non solo Zakaria | Altro duello con la Juve

Calciomercato Roma, la prossima campagna acquisti si appresta ad essere importante quanto complicata.

Le dichiarazioni recenti di Tiago hanno permesso di capire ulteriormente quelle che potrebbero essere le future mosse del club per accontentare, da un lato, Mourinho, dall’altro, le esigenze finanziarie dei Friedkin. Come emerso già in passato, infatti, si cercherà di migliorare la rosa in modo intelligente e sostenibile.

Lo Special One ha sin dal primo giorno avuto le idee più che chiare, chiedendo al gm connazionale un rinforzo principalmente in mediana, poi non concretizzatosi soprattutto a causa dei tanti ostacoli che hanno caratterizzato il percorso estivo della società giallorossa. Questa prima parentesi stagionale è stata però più che sufficiente per poter comprendere la visione che l’ex Tottenham si sia fatto della rosa.

Il cambiamento di modulo, non destinato necessariamente ad essere definitivo, potrebbe aver apportato dei cambiamenti nelle strategie del dg iberico ma va anche evidenziato come la priorità, anche in tal caso, resterebbe quella relativa alla zona a schermo della difesa. Come noto ai più, il nome presente in lizza al taccuino di Pinto è da tempo quello di Denis Zakaria.

Il mediano del Borussia Monchengladbach, connazionale dell’altrettanto anelato Xhaka, ha però catalizzato per età, caratteristiche e situazione contrattuale anche altri club del nostro continente. Tra i vari, vi abbiamo riportato di quello più che importante della Juventus. E stando alle indiscrezioni delle ultime ore, non è da escludersi che i capitolini e la “Vecchia Signora” possano contendersi anche altri profili.

Calciomercato Roma, anche i bianconeri su Botman: le ultime

A Torino necessitano, così come nella Capitale, di diversi aggiustamenti per ben affrontare la seconda parte di campionato e limare un gap che è apparso evidente e più importante del previsto con le altre squadre di Serie A. Come anticipato, Pinto potrebbe nelle prossime settimane imbattersi in alcuni duelli, considerata l’ingerenza della Juve in trattative che interessano anche l’ex Benfica.

Escluso Zakaria, va anche segnalato l’interesse in quel di Torino per Sven Botman, riportato da TuttoSport. Promettente difensore centrale, classe 2002, l’ex Ajax milita attualmente nel Lille e ha palesato dei tutt’altro che trascurabili margini di crescita. Il suo valore rasenta i 30 milioni di euro e rappresenterebbe un rinforzo di grande livello e prospettiva.

Se all’ombra della Mole Antonelliana c’è bisogno di un ricambio generazionale, anche a Roma la difesa è un reparto destinato a subire alcune migliorie, soprattutto se Mou volesse insistere su questo sistema e se gli ultimi scenari che interessino Kumbulla si attualizzino. Pertanto non si escluda la possibilità di veder nascere una gara anche esterna a quella che, come si augurano soprattutto nella Capitale, potrebbe interessare queste due realtà per un piazzamento tra le prime quattro.