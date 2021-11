Calciomercato Roma, Pinto guarda al futuro | Due nuovi nomi

Serviranno nuovi rinforzi nella sessione di gennaio del calciomercato alla Roma, che però dovrà anche vendere.

Alcuni dei giocatori attuali presenti in rosa non rientrano nei piani di José Mourinho, che intanto continua a far esordire altri giovani calciatori. A centrocampo c’è un vero e proprio via vai, tra quelli che dovrebbero arrivare e quelli in uscita.

Gonzalo Villar e Amadou Diawara sono i primi nomi in lista in uscita, con il primo che però ha più mercato rispetto al secondo. Lo spagnolo ha disputato 171 minuti, mentre il guineano poco di meno, 145. Davvero pochi per coloro che fino all’anno scorso, con Paulo Fonseca, si alternavano comunque, come se fossero titolari. Nel reparto centrale del campo arriverà un nuovo giocatore.

Calciomercato Roma, occhio al futuro per Pinto

Il nome più indiziato è quello di Denis Zakaria, sul quale però c’è una folta concorrenza di top club italiani ed europei. Intanto lo Special One continua a far esordire i prodotti del vivaio capitolino, l’ultimo è stato il terzino destro classe 2004 Filippo Missori. Secondo quanto riportato però dal sito ‘teamtalk.com’, il general manager Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su due giovani calciatori russi di proprietà della Dinamo Mosca.

Il centrocampista classe 2003 Arsen Zakharyan e l’attaccante classe 2002 Konstantin Tyukavin. Secondo il portale in questione però ci sarebbero, anche in questo caso tante big d’europa, con Chelsea e Manchester City davanti a Atletico Madrid, Real, Siviglia e Ajax, Inter, Atalanta, Bayern Monaco e Borussia Dortmund,