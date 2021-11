Qatar 2022, sorteggio terribile | Ecco il girone dell’Italia

Dopo la delusione per la mancata qualificazione diretta ai mondiali di Qatar 2022, l’Italia ha scoperto oggi quali saranno le sue avversarie negli spareggi di marzo. Vediamo com’è andata.

Dopo l’esaltante estate che ha visto la nostra Nazionale salire sul tetto d’Europa, il ritorno alla normalità non è stato dei migliori, per gli Azzurri. I pareggi contro Bulgaria, Svizzera (due volte) e Irlanda del Nord hanno relegato l’Italia al secondo posto del proprio girone. Un piazzamento che condanna la Nazionale agli spareggi che si terranno alla fine di marzo 2022. Oggi, a Zurigo, il sorteggio per i gironi dei playoff.

Per raggiungere i mondiali invernali del Qatar, dunque, la squadra di Mancini sarà chiamata a vincere altre due partite. Semifinale e finale in gara secca: due partite per le quali non c’è più margine d’errore. Un compito non banale, visto il meccanismo di play-off organizzato per stabilire le ultime 6 squadre qualificate.

Qatar 2022, il sorteggio | Ecco le avversarie dell’Italia

Come accennato in precedenza, le squadre sono state divise in due fasce. Della prima fanno parte le migliori seconde dei gironi di qualificazione, tra le quali figura l’Italia. Ogni raggruppamento vedrà la presenza di due squadre della prima fascia e di due della seconda. Nelle semifinali le teste di serie affronteranno in casa una squadra di seconda fascia. La sede di ciascuna finale, invece, sarà estratta a sorte. Queste le Nazionali partecipanti:

– Fascia 1: Italia, Portogallo, Russia, Scozia, Svezia, Galles

– Fascia 2: Austria, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Polonia, Turchia, Ucraina

Non va bene all’Italia di Roberto Mancini. L’eventuale finale sarà contro il Portogallo – qualora dovesse battere la Turchia – mentre in semifinale gli azzurri troveranno la Macedonia del Nord. La beffa arriva anche dal sorteggio successivo, l’ipotetica finale si disputerà in trasferta.

SEMIFINALI GRUPPO 1

Scozia – Ucraina

Galles – Austria

SEMIFINALI GRUPPO 2

Russia – Polonia

Svezia – Repubblica Ceca

SEMIFINALI GRUPPO 3

ITALIA – MACEDONIA DEL NORD

Portogallo – Turchia



QUANDO CI SARANNO LE SFIDE