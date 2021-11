Calciomercato Roma, doppio regalo per Mou | Juventus k.o.

Calciomercato Roma, il doppio colpo per mandare la Juventus in scacco: capolavoro Pinto in mediana. Ecco i dettagli.

Nella conferenza stampa di presentazione alla delicata sfida contro il Torino, è stato uno dei tempi catalizzatori affrontati da Mourinho, costretto a rivedere il modulo di gioco per fronteggiare non più l’emergenza in fase difensiva, ma quella che interessa la zona nevralgica del campo, complice le assenze di Cristante, Veretout e Villar.

A prescindere da questo, Pinto ha tutta l’intenzione di puntellare il centrocampo della rosa giallorossa, a cui manca un profilo alla…Zakaria, che non a caso è il primo nome sulla lista del gm della Roma. La concorrenza non manca, dal momento che il contratto dell’elvetico del Borussia scade il prossimo anno: le big europee si sono attivate, ma c’è da dire che la Roma aveva intrattenuto dei dialoghi fitti con l’entourage già da tempo. Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, si starebbe valutando la possibilità di sferrare l’assalto anche ad un altro obiettivo della Juventus.

Stiamo parlando di Davide Frattesi, calciatore del Sassuolo cresciuto proprio nelle giovanili della Roma, che fa gola alla “Vecchia Signora” e all’Inter, che punteranno a far leva sugli ottimi rapporti con la società neroverde. Frattesi, però, da grande tifoso della “Magica”, non ha mai nascosto il desiderio, un girono, di ritornare alla “casa madre”: staremo a vedere se si potranno creare i presupposti giusti per quella che si configurerebbe come una clamorosa operazione. E Zakaria resta sempre sullo sfondo..