Tegola per Simone Inzaghi | Esce per infortunio

Sabato prossimo la Roma sfiderà l’Inter allo Stadio Olimpico nella sedicesima giornata di Serie A.

I giallorossi domani hanno un’occasione importante per prendere ulteriori punti sulla Juventus, oggi sconfitta dall’Atalanta, e per continuare la marcia verso il quarto posto, oggi occupato proprio dai bergamaschi, vittoriosi all’Allianz Stadium grazie al gol di Zapata.

Domani la Roma di José Mourinho affronterà il Torino di Ivan Juric nella giornata numero quattordici del campionato italiano. I giallorossi provengono dalla vittoria contro il Genoa, grazie alla doppietta del giovane classe 2003 Felix Afena-Gyan, e dal successo contro lo Zorya in Conference League. In entrambi i casi non è arrivata nessuna rete subita.

Verso Roma-Inter, infortunio per Inzaghi

Mercoledì poi la compagine dello Special One sarà in scena allo Stadio Dall’Ara contro il Bologna, nel turno infrasettimanale. Sabato 4 dicembre, invece, i capitolini riceveranno allo Stadio Olimpico l’Inter di Simone Inzaghi. Uno scontro diretto importante, per non perdere terreno dalla terza in classifica.

Per Simone Inzaghi però potrebbero non arrivare buone notizie dall’infermeria. Infatti nella sfida di questa sera – vinta per 2-0 contro il Venezia in trasferta – è dovuto uscire per infortunio il terzino Matteo Darmian. Al minuto 71 l’esterno italiano si è accasciato a terra chiamando l’attenzione dei medici nerazzurri. Per lui problema all’inguine, ma le sue condizioni dovranno essere valutate nei prossimi giorni.