Roma, Rui Patricio eguaglia Alisson | Ora punta la vetta

La Roma ha ritrovato vittoria e sorriso dopo la sosta Nazionali. Tra i protagonisti delle ultime uscite spicca il portiere Rui Patricio, che ha raggiunto un record speciale.

Vigilia di Serie A in casa giallorossa. La Roma scenderà in campo domani pomeriggio, alle ore 18. Dopo aver ritrovato la vittoria in Conference ora si punta il Torino di Juric. Tra tanti problemi di formazione c’è una statistica che fa ben sperare i tifosi giallorossi. Rui Patricio ha agganciato Alisson in una graduatoria speciale e ora punta un’ altra vetta.

Sale l’attesa dei tifosi per il ritorno in campo dei giallorossi. Domani pomeriggio allo stadio Olimpico la Roma ospiterà i granata del Torino. Fischio d’inizio fissato per le ore 18, i tifosi si augurano continuità con quanto visto giovedì sera. La squadra di Mourinho ha ritrovato il sorriso tra le mura amiche, superando lo Zorya con un agile 4-0, ma ora serve la vittoria anche in Serie A. I tre punti interni in campionato mancano dalla gara contro l’Empoli, dei primi di ottobre. Dal ritorno in campo, dopo la sosta Nazionali, sono arrivate due ottime vittorie che hanno marcato l’accento anche sulla solidità difensiva.

Roma, Rui Patricio aggancia Alisson e ora punta la vetta

Doppia vittoria condita da doppio clean sheet. I giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata sia al Marassi che contro gli ucraini, permettendo a Rui Patricio di agganciare Alisson in una speciale classifica. Nelle ultime sei stagioni il portiere portoghese e quello brasiliano condividono un notevole primato d’imbattibilità: 8 clean sheet nelle prime 20 presenze, eguagliate anche da Mirante nella stagione 2018-2019. Ma non finisce qui.

Ora l’estremo difensore giallorosso punta anche la vetta in Serie A. Rui Patricio, fortemente voluto da Mourinho, è al momento secondo in classifica nel campionato italiano. La graduatoria riguarda i clean sheet, davanti al portoghese c’è il solo Ospina. Il portiere colombiano, estremo difensore del Napoli, ha collezionato 7 gettoni d’imbattibilità finora. Rui Patricio segue a quota 5, mettendolo nel mirino. Il guanto, anzi il guantone, di sfida è lanciato. Disinnescare il Torino è la prima missione per il portoghese.