Calciomercato Roma, via libera a gennaio | Ecco il sostituto

Il General Manager giallorosso Tiago Pinto osserva alcuni movimenti di mercato che potrebbero interessare direttamente la Roma.

A poco più di un mese dalla riapertura del calciomercato, in casa Roma rimangono numerosi i dossier aperti. Il General Manager giallorosso Tiago Pinto, infatti, sarà chiamato agli straordinari durante la sessione di gennaio, con l’obiettivo di consegnare a José Mourinho una rosa più completa per la seconda parte di stagione. L’allenatore, nelle scorse settimane, ha esposto alla dirigenza le proprie necessità.

Una linea pienamente condivisa anche dalla proprietà, pronta a sostenere economicamente il lavoro della dirigenza. E così Pinto lavora su più tavoli per portare a termine gli obiettivi prefissati. Da una parte la cessione di diversi calciatori in esubero, che potrebbe aiutare a mettere insieme un tesoretto da reinvestire, dall’altra assicurarsi sul mercato in entrata calciatori funzionali al progetto tecnico.

Calciomercato Roma, svolta a destra | Nuovo arrivo e cessione in vista

Una delle zone di campo che maggiormente necessitano un intervento in sede di calciomercato è la fascia destra. Lì Rick Karsdorp, finora padrone unico del ruolo, ha bisogno di qualcuno che possa farlo rifiatare di tanto in tanto. Anche perché la stagione è lunga e l’obiettivo di andare più avanti possibile in Conference aumenta il numero di impegni per la Roma. Non è un caso che tra i dossier di Pinto figurino diversi terzini destri. Il preferito di Mourinho è Diogo Dalot, finora chiuso al Manchester United da Wan-Bissaka.

Il recente avvicendamento sulla panchina dei Red Devils potrebbe modificare le gerarchie, ma la posizione di Dalot resta in bilico. Anche perché, secondo le ultime voci di mercato riportate da fichajes.net, il nuovo Manager Ralf Rangnik avrebbe chiesto al club l’acquisto di un altro laterale destro. Si tratta di Tariq Lamptey, protagonista di una stagione di altissimo livello nel Brighton. Cresciuto nelle giovanili del Chelsea, Lamptey si sta imponendo ad alti livelli dopo un brutto infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box durante la scorsa stagione. Lo United vuole prenderlo subito e sarebbe pronto a investire una cifra compresa tra i 20 e i 30 milioni di euro. E’ evidente che l’arrivo di un altro laterale destro spalancherebbe le porte a una cessione in quel ruolo: Pinto osserva interessato.