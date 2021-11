Roma-Torino, Mou spiazza tutti | Formazioni ufficiali

Quattordicesima giornata di Serie A allo stadio Olimpico. La Roma affronterà il Torino, cn fischio d’inizio alle ore 18. Ecco le scelte ufficiali di Mourinho e Juric.

Sono arrivate le formazioni ufficiali della gara dell’Olimpico. La Roma affronterà i granata del Torino, per la giornata di campionato numero 14. Giallorossi a caccia di continuità, dopo due vittorie consecutive. Ecco le scelte dei due tecnici, fortemente condizionate da infortuni e squalifiche. Ecco le mosse dei due tecnici, anche per Juric emergenza infortunati.

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Roma-Torino. Alle ore 18 i giallorossi affronteranno i granata per la quattordicesima giornata di Serie A. Tantissimi problemi per entrambe le formazioni, infermeria piena per Mourinho e Juric. La Roma è a caccia di continuità dopo due vittorie consecutive. Doppia vittoria condita anche da una ritrovata solidità difensiva, doppio clean sheet per Rui Patricio dal ritorno in campo dopo la sosta. Gara importantissima per i giallorossi, importante approfittare di diversi incroci favorevoli nella giornata. Ieri sera la Juventus ha perso contro l’Atalanta, mentre stasera giocheranno Napoli e Lazio.

Roma-Torino, le formazioni ufficiali | Mou e Juric in emergenza

Ecco le scelte dei due tecnici, entrambi alle prese con diverse defezioni. Mourinho ha reinventato completamente la mediana, complice l’assenza dei titolarissimi. Alla positività da covid, patita da Cristante, si è sommata la squalifica di Veretout. Una situazione inedita in stagione per il centrocampo giallorosso.

🐺 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaTorino 💪 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/XkCmOCWaoX — AS Roma (@OfficialASRoma) November 28, 2021

Roma (3-5-2):Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini , El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. A disp.: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Perez, Bove,Darboe, Zalewski, Felix, Shomurodov, Viña, Borja Mayoral. All: Mourinho