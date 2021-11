Roma-Torino, le probabili formazioni dei quotidiani | Rebus in mediana

Questo pomeriggio Roma e Torino si troveranno di fronte sul campo dello Stadio Olimpico. Vediamo le probabili formazioni secondo i quotidiani.

Alle 18 sarà Roma-Torino. Dopo l’ottima ripartenza seguita alla sosta per le Nazionali – con due vittorie tra Genoa e Zorya – la squadra di José Mourinho è oggi attesa da una prova non semplice. I granata di Ivan Juric si presentano all’Olimpico forti di una classifica soddisfacente – dodicesimo posto con 17 punti – e la consapevolezza di essere un avversario ostico per chiunque.

Di fronte, però, troveranno una Roma che non vuole fermarsi. In attesa che dal calciomercato invernale possa arrivare qualche regalo capace di rinforzare la rosa, Mourinho vuole mantenere alta l’ambizione giallorossa. L’obiettivo di arrivare tra le prime 4 e guadagnarsi la possibilità di disputare la prossima Champions League è ancora alla portata.

Roma-Torino, le probabili formazioni secondo i quotidiani

Dato il perdurare dell’emergenza infortuni – con Cristante e Villar ancora ai box per Covid – è possibile che l’allenatore portoghese decida di puntare ancora una volta sulla difesa a 3. In questo senso, appare più che probabile la riconferma di Smalling al centro del reparto. L’inglese deve trovare continuità dal punto di vista fisico, ma rappresenta una garanzia. Il nodo riguarda il centrocampo, dove potrebbero agire, insieme a Pellegrini, Perez e Mkhitaryan. Non è del tutto da escludere, in ogni caso, anche l’ipotesi di un avanzamento di Mancini in mediana, come avvenuto più volte in passato e come ammesso dallo stesso Mourinnho ieri in conferenza stampa. Conferme in avanti per Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham.

Vediamo insieme le probabili formazioni secondo i quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Perez, Pellegrini, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Perez, Pellegrini, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

TUTTOSPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Mkhitaryan, Perez, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

IL ROMANISTA (3-5-2)

Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Mancini, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

IL MESSAGGERO (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Perez, Pellegrini, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

CORRIERE DELLA SERA (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Perez, Pellegrini, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

IL TEMPO (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Darboe Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.