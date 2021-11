Ufficiale, ricaduta muscolare | Salta anche la Roma

Nuova tegola ufficiale in Serie A. Nelle scorse ore c’è stata una ricaduta muscolare, il calciatore stava recuperando dall’infortunio. Ora salterà anche la Roma.

Il giocatore stava recuperando da un infortunio lungo oltre due mesi. Le prime impressioni sono state confermate poco fa, c’è stata un ricaduta muscolare. Nessun recupero dunque, non vedrà il campo neanche nel prossimo mese. Salterà anche il big match contro la Roma.

La Serie A è entrata nel vivo, alla vigilia del nuovo turno infrasettimanale. Quello che si è chiusa ieri sera è stata una giornata ricca di gare interessanti, alcune dall’esito a sorpresa. Tanti infortuni anche nell’ultima giornata, con la tegola Pellegrini in casa Roma. Una nuova cattiva notizia arriva nel pomeriggio all’Atalanta, ufficiale la ricaduta muscolare. Nessun recupero per Gasperini, il tecnico dei bergamaschi deve reinventare i piani in vista di dicembre.

Leggi anche: Calciomercato Roma, lo vuole il suo ex allenatore | Direzione Premier League

Ufficiale, ricaduta muscolare | Salta la Roma

Gli orobici sono reduci dalla fondamentale vittoria sul campo della Juventus. I bergamaschi hanno espugnato di misura l’Allianz Stadium, grazie ad un pregevole gol del solito Duvan Zapata. Se il Gasp è riuscito a recuperare per la gara di Torino l’esterno Zappacosta, ora deve fare i conti con una nuova tegola sulle fasce.

Ricaduta muscolare per Robin Gosens, nessun recupero per l’esterno tedesco. Il laterale è fuori dai giochi dalla gara di Champions contro lo Young Boys. Negli scorsi anni una delle armi letali dei bergamaschi, questa stagione la sta vivendo più da spettatore che da protagonista. Si allungano gli oltre due mesi di stop per lui, a questo punto lo si rivedrà in campo per il nuovo anno. Niente big match contro la Roma dunque, i giallorossi faranno visita agli orobici il 18 dicembre.