La Roma si prepara ad affrontare un’altra settimana fitta di impegni che si concluderà sabato 4 marzo con la sfida all’Olimpico contro l’Inter.

Due vittorie consecutive in Campionato, intervallate dal largo successo in Conference League contro lo Zorya. La Roma è rientrata dalla sosta per le qualificazioni ai mondiali con il passo giusto e domani, nel turno infrasettimanale, è chiamata da dare conferme. Mercoledì i giallorossi saranno impegnati sul campo del Bologna, con il calcio d’inizio fissato alle 18:30.

Un match non semplice, visto l’ottimo momento che la squadra di Sinisa Mihajlovic sta attraversando. La Roma, però, ha ben chiaro il proprio obiettivo e per mantenere aperta la corsa per il quarto posto utile alla qualificazione alla prossima Champions League non vuole concedersi passi falsi. Nel frattempo, Mourinho spera di poter tornare a contare su qualche giocatore infortunato.

Roma-Inter, l’infortunio preoccupa | Oggi gli esami

Anche perché, dopo la trasferta di Bologna, la Roma sarà attesa dal big match di sabato 4 dicembre, all’Olimpico contro l’Inter. Difficile che per quel giorno possa rivedersi Pellegrini, fermatosi ieri dopo 14 minuti per un problema alla coscia sinistra. Diverso il discorso per Bryan Cristante, che potrebbe presto tornare a disposizione del tecnico. Intanto, però, anche in casa Inter c’è grande apprensione per le condizioni di un titolare nerazzurro.

Si tratta di Matteo Darmian, uscito al 71′ della sfida che sabato sera ha visto i nerazzurri vincere sul campo del Venezia. L’esterno destro si è fermato per un problema all’inguine e le sue condizioni hanno sin dal primo momento preoccupato Simone Inzaghi, che su Darmian conta moltissimo. Oggi il giocatore si sottoporrà ad esami strumentali volti ad accertare l’entità dell’infortunio. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, il timore che Darmian possa essere vittima di uno stiramento è forte: l’esterno ancora ieri sentiva dolore. Se questa diagnosi venisse confermata, il 2021 del giocatore sarebbe già finito e la sua assenza nel match contro la Roma sarebbe una certezza.