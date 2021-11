Roma, Mourinho gongola | Ufficiale per la sesta volta

Roma, estasi Mou: l’annuncio del club giallorosso che ratifica l’ufficialità per la sesta volta in stagione.

Il tour de force che attende la Roma sta vivendo una sua fase decisiva: dopo aver archiviato le vittoriose parentesi contro Genoa, Zorya e Torino, ad attendere i giallorossi c’è il Bologna di Sinisa Mihajlović, in un match nel quale Abraham e compagni andranno a caccia di conferme e di tre punti preziosissimi.

Il week end, infatti, è da cuori forti, in quanto all’Olimpico arriverà l’Inter di Simone Inzaghi, che ha rosicchiato terreno al duo di testa. E come sempre è capitato dall’inizio di questa stagione, la torcida giallorossa ha risposto presente: come sottolineato da una nota apparsa sul sito ufficiale del club capitolino, la Roma ha comunicato che il proprio stadio sarà di nuovo sold out in vista del big match della sedicesima giornata di Serie A, contro i nerazzurri.

Sono disponibili soltanto duemila posti, per il settore ospiti; nuovo attestato di amore e di fiducia, quindi, che il popolo romanista riserverà ai suoi beniamini. Il periodo buio sembra ormai alle spalle, e l’Olimpico è pronto a rivivere altre notti magiche, e a far sentire il proprio apporto.