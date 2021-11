Calciomercato Roma, annuncio bomba: “Venti milioni per Felix”

Calciomercato Roma, una delle sorprese più importanti della Serie A e del mondo giallorosso porta il nome di Felix Afena-Gyan.

Il classe 2003 è stato l’uomo decisivo due domeniche fa, in occasione della non semplice gara di Genova che ha permesso ai capitolini di trovare, dopo le non poche difficoltà delle passate settimane, la strada dei tre punti e, soprattutto, dell’entusiasmo.

Da quel momento, la Roma ha vinto le due successive gare, esaltandosi anche nella non semplice situazione legata alle assenze rimediate in questi ultimi giorni. Gran parte del merito va dato al mister, bravo a ridisegnare la squadra anche in base alla situazione creatasi e a lenire quel malumore di certo non trascurabile dopo la debacle di Venezia.

Tornando al classe 2003, dalla trasferta ligure, lo Special One non lo ha potuto schierare lui in occasione della sfida di Europa League ma non è da escludersi una sua presenza nella complicata gara di domani, mercoledì 1 dicembre, contro il Bologna. E intanto, il procuratore del ghanese si è così espresso relativamente alla situazione del suo assistito.

Calciomercato Roma, la bomba dell’agente di Felix: “Ecco quanto vale”

Nel calcio odierno, si sa, è molto facile imbattersi in situazioni in cui i valori dei giocatori lievitino a dir poco in un batter d’occhio. Le recenti dichiarazioni dell’entourage di Felix sembrano sposarsi benissimo con questo scenario. Oliver Arthur ha infatti così parlato del numero 64.

“Mi risulta difficile attualmente attribuirgli un valore. Per quanto mi riguarda, considerandone età, caratteristiche e margini di crescita credo che il suo prezzo oscilli in un range compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro”. A riportare il tutto è stato il giornalista ghanese, intervistatore di Arthur, Saddick Adams.