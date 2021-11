Calciomercato Roma, addio e rinnovo | Sostituto già pronto

Con la sessione di calciomercato invernale che si avvicina, il lavoro del General Manager della Roma Tiago Pinto entra nel vivo.

Proseguono i lavori in casa Roma in vista della sessione di calciomercato che si aprirà a gennaio. La finestra invernale dei trasferimenti sarà l’occasione per la dirigenza giallorossa di portare avanti il lavoro cominciato in estate con l’arrivo di José Mourinho in panchina. L’allenatore portoghese, pur soddisfatto di quanto messo in pratica finora dalla società, si aspetta un ulteriore sforzo in inverno.

Un altro passo per rinforzare la rosa e rilanciare le ambizioni giallorosse non solo sul lungo periodo, ma già per la stagione in corso. Già, perché i risultati delle ultime uscite hanno messo in evidenza la mano del tecnico, capace di guidare la squadra alla vittoria nonostante infortuni e difficoltà. Un lavoro che sarebbe un peccato sprecare e che, anzi, va premiato in sede di calciomercato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, doppio colpo in Serie A | Gennaio rovente

Calciomercato Roma, le novità in attacco | C’è già l’erede

Per questo Tiago Pinto sarà chiamato a lavorare bene a gennaio tanto in uscita quanto in entrata. Alla voce cessione rimangono quei calciatori che non rientrano nei piani di Mourinho. Trovare loro una sistemazione permetterebbe nuovi innesti e faciliterebbe il lavoro del mister. Oltre alle grandi manovre per quel che riguarda difesa e centrocampo, il General Manager sta lavorando anche sull’attacco.

In avanti rimane fortissima la probabilità di dire addio a Borja Mayoral. Lo spagnolo gioca poco, vuole più spazio e il suo cartellino è di proprietà del Real Madrid, che pare intenzionato a cederlo – magari a titolo definitivo – altrove. La candidata numero uno rimane la Fiorentina, che vorrebbe l’attaccante indipendentemente dalle sorti di Dusan Vlahovic. Secondo Il Corriere dello Sport, se Mayoral finisse davvero a Firenze, Pinto potrebbe chiedere al club toscano un piccolo indennizzo per ripagare in pare il milione di euro versato in estate al Real per il prestito del giocatore. In questo caso, comunque, la Roma non andrebbe sul mercato a cercare un sostituto che ha già in casa: l’addio di Mayoral sarebbe coperto dall’avanzata di Felix, per il quale la società avrebbe cominciato a ragionare anche sul rinnovo di contratto.