Bologna-Roma, i convocati di Mihajlovic | Recupero importante

Bologna-Roma, la lista dei convocati di Mihajlovic: recupero importante per il tecnico serbo

Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di stasera contro la Roma. E un po’ a sorpresa, anche se non tanto, visto che qualcuno lo dava comunque in campo dall’inizio, c’è un recupero importante per il tecnico serbo. Che probabilmente, come anticipato, lo schiererà dal primo minuto.

Parliamo di Lorenzo De Silvestri: il difensore infatti è abile e arruolabile e con ogni probabilità avrà una maglia da titolare. Certo, Mihajlovic deciderà solamente all’ultimo minuto, ma la sensazione è questa. In una sfida così importante anche per i rossoblù, il tecnico vuole giocarsela al meglio.

Bologna-Roma, la probabile formazione

Difesa a tre, anche per i padroni di casa, con Skorupski in porta, e Soumaoro, Medel e Theate dietro. A destra il ballottaggio è appunto tra il rientrato tra i disponibili e Skov Olsen, con Orsolini in panchina. Dall’altro lato spazio a Kickey. In mezzo Svanberg e Dominguez. Alle spalle di Arnautovic, Soriano e Barrow. Un Bologna in forma. Una gara difficile per la Roma. Che ha comunque le carte in regola per strappare un risultato positivo.