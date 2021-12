Calciomercato Roma, affare alla fase finale | Firma a gennaio

Calciomercato Roma, affare alla fase finale. La firma arriva a gennaio. Ecco le conferme dell’ultim’ora

Ormai la partenza è certa. Si sapeva. Ma in ogni caso l’accordo sarebbe stato trovato. Mancano solamente gli ultimi dettagli. Poi ci sarà l’annuncio ufficiale. Anche se questo non arriverà certamente a breve giro di posta, visto che il mercato si aprirà solamente tra un mese.

Ma c’è già, almeno secondo quanto riportato dal giornalista Schira, un sicuro partente della Roma: ed è Borja Mayoral, che chiuso anche da Felix, dopo Abraham e Shomurodov, non ha mai trovato spazio con José Mourinho. Rimarrà in Serie A (si sapeva anche questo nonostante qualcuno, nella Liga, ci ha fatto un pensiero), ed è la Fiorentina la squadra che accoglierà il centravanti.

Calciomercato Roma, Mayoral alla Fiorentina

“La trattativa è alla fase finale. Ultimi dettagli sulla formula dell’accordo” ha spiegato il giornalista con un Tweet. Allora gli unici dubbi rimasti, che erano quelli relativi solamente al fatto della nuova destinazione dello spagnolo, sono stati sciolti. Mayoral insomma vivrà la sua esperienza italiana con la maglia della Fiorentina. Con Commisso che punterà sull’attaccante di proprietà del Real Madrid per il dopo Vlahovic, anche il serbo potrebbe partire a gennaio.

Una partenza che non lascia nessun buco dentro la Roma di Mou. Lo Special One, almeno in quel ruolo, è coperto e di soluzioni ne ha. Anche se volesse continuare a giocare con le due punte, Mou ha la soluzione, come stasera: al fianco di Abraham ci sarà Zaniolo. Ma con il rientro di Spinazzola, anche ElSha potrebbe agire lì davanti al fianco di una prima punta. E allora, nessun arrivo, sulla prima linea, è previsto. Si andrà avanti così fino al termine della stagione.