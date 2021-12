Bologna-Roma, le formazioni ufficiali | La decisione su Cristante

Bologna-Roma, queste le decisioni ufficiali di José Mourinho per la delicata sfida infrasettimanale contro Sinisa Mijhalovic.

Lodato e giustamente encomiato per coraggio e spirito, il tecnico felsineo proverà in tutti i modi a insidiare l’amico portoghese nella sfida del Dall’Ara. Quest’ultima rappresenta un importante banco di prova soprattutto per gli ospiti, chiamati a dare continuità al buon filotto fin qui accumulato contro un avversario non poco ostico.

La squadra emiliana si è fin qui distinta per un percorso più che positivo. A testimoniarlo è anche la posizione in classifica di Arnautovic e colleghi che, con 21 punti ottenuti, distano solo quattro lunghezze dai giallorossi. I padroni di casa, davanti al proprio pubblico, hanno messo in difficoltà plurime delle squadre affrontate.

Molti, ad esempio, non avranno dimenticato il rotondo scacco inflitto alla Lazio di Sarri la domenica immediatamente successiva all’ultimo derby capitolino disputato. Per quanto concerne i giallorossi, dopo la sosta, questi ultimi hanno vinto le tre ultime gare. In seguito alla debacle di Venezia, infatti, complice, forse, anche il cambio modulo, Mou sembra aver trovato una squadra diversa, più compatta e attenta. Vedremo a breve la sua reazione contro uno scacchiere che ha fatto fin qui della prolificità offensiva una delle sue doti.

Bologna-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte dei due mister

Gli ultimi giorni sono stati, intanto, contraddistinti da un vero e proprio saliscendi di emozioni. Dapprima c’è stata a preoccupazione legata al capitano Lorenzo Pellegrini che, a causa dell’infortunio maturato domenica, sarà costretto a saltare il prossimo mese di impegni. La notizia che aveva suscitato ancora più attenzione riguardava però, soprattutto, Bryan Cristante. L’importanza del numero 4 per Mourinho è innegabile e ciò spiega il motivo per il quale sia stata accolta con entusiasmo l’ufficialità, giunta nella giornata di ieri, circa la sua negatività al coronavirus.

Dopo aver raggiunto la squadra a Bologna, il mister ha sciolto anche gli ultimi dubbi circa la sua presenza. Queste, infatti, le sue scelte e quelle dell’amico Sinisa.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate;Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Hichey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.