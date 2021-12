Mou trema in vista di Roma-Inter: costretto a fermarsi per un infortunio al polpaccio nel corso della sfida contro il Bologna.

La Roma si lecca le ferite al fischio finale del match del Dall’Ara, non solo perché ha gettato alle ortiche la possibilità di mantenere il passo delle prime della classe e in particolar modo dell’Atalanta quarta, ma anche perché Mourinho dovrà ricorrere agli straordinari in vista della sfida in programma contro l’Inter.

Contro i felsinei, infatti, sono stati ammoniti sia Karsdorp che Abraham che, entrambi diffidati, salteranno inevitabilmente il big match dell’Olimpico contro i Campioni d’Italia uscenti, che ha tutta l’aria di configurarsi come uno spartiacque importante per la stagione dei giallorossi. Sarà una corsa contro il tempo, poi, per capire se sarà arruolabile Stephan El Shaarawy, costretto ad abbandonare al 52′ la sfida contro la compagine di Mihajlović, per un guaio fisico.

Infortunio El Shaarawy: a rischio per Roma-Inter | Come sta il Faraone

“Il Faraone” ha dovuto chiedere il cambio dopo aver accusato un problema al polpaccio, che verrà valutato nel corso delle prossime ore con gli esami strumentali del caso, che accerteranno con maggiore dovizia di particolari gli eventuali tempi di recupero. Chiaramente Mou si auspica che possa trattarsi di niente particolarmente rilevante, anche perché sarà già costretto a fare a meno di Abraham in attacco, con Pellegrini out fino alla fine dell’anno.