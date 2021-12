Roma, bilancio del mese di ottobre | La nota UFFICIALE

Roma, questa la nota ufficiale del club dei Friedkin relativa alle informazioni finanziarie del mese di ottobre.

L’importanza della giusta ponderatezza economica, come testimoniato anche dalle vicende più o meno recenti che hanno interessato il mondo giallorosso ma non solo, è indubbia. Ciò spiega il motivo per il quale anche un aspetto abbastanza lontano dal terreno di gioco, interessi non poco la piazza giallorossa.

Quest’ultima, memore anche delle non poche nefandezze della passata gestione, è ben consapevole di come, soprattutto al giorno d’oggi, la costruzione di una squadra vincente e che possa regalare soddisfazioni passi principalmente per le capacità societarie di ben incastrare i giusti tasselli, rispettando i paletti di natura economica imposti dal FFP.

Si tratta, ovviamente, di un discorso molto più ampio ed eterogeneo. Ciò che maggiormente interessa ai tifosi, però, è l’anelito dei nuovi proprietari della Roma a voler realizzare un progetto sostenibile e diacronico, come più volte affermato anche dallo stesso Mourinho. Restando nell’ambito tecnico, lungi ma non molto, come detto, dalle vicende di natura squisitamente calcistica, riportiamo di seguito la nota del club.

Roma, nota ufficiale del club: il bilancio del mese di ottobre

Questa la nota ufficiale.

“L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 31 Ottobre 2021 evidenzia un indebitamento pari a 442,1 milioni di euro e si confronta con un valore pari a 311,7 milioni di euro al 30 Giugno 2021. L’incremento rispetto al 30 Giugno 2021, pari a 130,4 milioni di euro, è sostanzialmente determinato dai finanziamenti soci erogati nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre ed Ottobre da Romulus and Remus Investments LLC (“RRI”) per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”), per 120,9 milioni di euro, e da una riduzione delle disponibilità liquide. L’Indebitamento finanziario netto adjusted a medio/lungo termine è pari a 417,8 milioni di euro (294,6 milioni di euro al 30 Giugno 2021), composto da attività finanziarie non correnti, pari a 0,1 milioni di euro (rimaste invariate rispetto al 30 Giugno 2021), e debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 417,9 milioni di euro (294,8 milioni di euro al 30 Giugno 2021)”.

E ancora: “L’Indebitamento finanziario netto adjusted a breve termine è pari a 24,3 milioni di euro (17 milioni di euro al 30 Giugno 2021), composto da disponibilità liquide per 1 milione di euro (16,9 milioni di euro al 30 Giugno 2021) e debiti finanziari per 25,2 milioni di euro (33,9 milioni al 30 Giugno 2021)”.

Per la distribuzione dei debiti finanziari e maggiori informazioni si rimanda al comunicato ufficiale. https://bit.ly/3d8vpfS