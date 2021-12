Calciomercato Roma, infortunio e svolta | Pazza idea per il Milan

Calciomercato Roma, intreccio con il Milan: Maldini fiuta l’affare low cost per tamponare l’emergenza. L’ultima idea dei rossoneri.

Nelle ultime giornate di campionato, sono tante le squadre che devono far fronte ai numerosi infortuni che i molti impegni ravvicinati stanno inevitabilmente arrecando.

Ne sa qualcosa la Roma, che oggi ha ufficializzato il problema fisico accorso ad El Shaarawy, che si somma con quello che terrà fuori Lorenzo Pellegrini fino alla fine dell’anno, che costringerà José Mourinho a scelte di formazioni obbligate in vista del big match dell’Olimpico in programma contro l’Inter. E non è un caso che tra le richieste dello Special One, sebbene non sia considerata una priorità stringente, vi sia anche l’acquisto di un centrale. Per restare in tema infortuni e difensori, nella giornata di ieri ha destato scalpore il problema che ha costretto Simon Kjaer ad abbandonare anzitempo il campo, nel corso della sfida contro il Genoa; gli esami strumentali a cui il gigante danese si è sottoposto quest’oggi hanno evidenziato una lesione ai legamenti, che costringe Maldini a ritornare sul mercato a gennaio.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Umtiti: i dettagli

🚨🔴⚫️ #Milan, tra i nomi in lista per sostituire l’infortunato #Kjaer ci sono anche giovani di prospettiva come #Badiashile (#Monaco) e #Lacroix (#Wolfsburg), entrambi valutati €30M. 💡 Un’idea low cost è #Umtiti che si potrebbe liberare dal #Barcellona a 0 già a gennaio.🐓⚽️ https://t.co/V6WmiZoXG5 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) December 2, 2021

Come riferito da Rudy Galetti, una delle ultime idee per la difesa che in questo momento frulla nella testa dei dirigenti rossoneri, potrebbe portare a Samuel Umtiti, in rotta di collisione con il Barcellona, con i blaugrana che proveranno in tutti i modi a cederlo già a gennaio, anche a costo di giungere ad una rescissione, ipotesi da non trascurare. Il profilo del centrale francese era stato accostato anche alla Roma, anche se la pista sembra essersi raffreddata, in quanto Pinto si sta concentrando maggiormente sulle trattative concernenti l’acquisto di un centrocampista centrale e di un terzino polivalente.