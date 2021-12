Calciomercato Roma, Zaniolo in bilico | Scambio e cash in Serie A!

Calciomercato Roma, addio Zaniolo: idea di scambio in Serie A, a cui andrebbe aggiunta una cospicua parte cash.

Le dichiarazioni rilasciate da José Mourinho nel post partita della sfida persa contro il Bologna sono risuonate dal tunnel del Dall’Ara in tutta la loro carica di esplosività, come una vera e propria bomba ad orologeria: “Fossi in Zaniolo, lascerei la Serie A.”

La “colpa”, secondo lo Special One, sarebbe da attribuire al trattamento riservato al gioiello della Roma dai difensori della squadra avversaria, che sovente fanno ricorso alle maniere forti per fermare l’esterno di Mou. Anche ieri, ad esempio, le circostanze in cui Zaniolo è stato “fermato” con le brutte non si contano sulle dita di una mano. A prescindere da questo, il suo contratto, in scadenza nel 2024, non è stato ancora rinnovato: ci sarebbe da entrambe le parti la volontà di continuare questo sodalizio, ma non sono esclusi clamorosi colpi di scena. A cominciare dalle voci legate ad un possibile interesse dello United, per passare a quelle “consuete” relative ad un possibile assalto della Juve (che ora come ora sembra piuttosto utopistico), per approdare a quelle che lo spingono verso un clamoroso ritorno.

Calciomercato Roma, l’Inter ci prova: proposta di scambio per Zaniolo

Secondo quanto riportato da Interlive.it, proprio l’Inter sarebbe stuzzicata all’idea di riportare “alla casa madre” il figliol prodigo, con i nerazzurri che potrebbe contare sugli ottimi rapporti che Marotta intrattiene con l’entourage del calciatore. In estate, a tal proposito, i nerazzurri potrebbe ritornare alla carica presentando un’offerta composita: 25 milioni di euro più il cartellino di Stefano Sensi. Offerta che difficilmente Pinto prenderà in considerazione, dal momento che per lasciar partire il ragazzo, i capitolini chiedono almeno 40-45 milioni di euro cash.