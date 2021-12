Roma-Inter, emergenza totale | Inzaghi ha gli uomini contati

Roma-Inter, è in emergenza: difesa completamente da inventare in vista della sfida all’Olimpico. Impossibile il recupero

Partiamo da un presupposto: Mourinho è in emergenza quasi dall’inizio dell’anno. Tra infortuni, covid, e squalifiche, il tecnico portoghese rarissime volte ha potuto mandare in campo la migliore Roma. E anche contro l’Inter, sabato pomeriggio all’Olimpico, lo Special One dovrà inventarsi qualcosa. Sì, perché oltre a capitan Pellegrini, che ha chiuso in anticipo il 2021, il portoghese non potrà mandare in campo Abraham e Karsdorp, squalificati, e Felix, che è risultato positivo al tampone lunedì e che difficilmente, sarà disponibile.

Probabilmente, contro la sua ex squadra, Mou ritroverà Villar. Ma rimane comunque un elemento in uscita. Quindi al massimo partirà dalla panchina. Bene, adesso che abbiamo fatto un recap giallorosso, è giusto sottolineare che anche Simone Inzaghi, dietro, non se la passa meglio dei giallorossi. Saranno tanti gli assenti, ai quali si dovrebbe aggiungere un Bastoni sì impiegabile, ma di certo non al meglio della condizione fisica visto che ieri sera, contro lo Spezia, non era né in campo né in panchina per un importante attacco febbrile.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, stavolta si chiude sul serio | C’è l’incontro

Roma-Inter, non recupera per il big match

Sicuramente non ci saranno né Ranocchia e nemmeno Darmian, fermi ai box dalla scorsa settimana. E anche per De Vrij, che si è infortunato con la maglia della nazionale olandese, le possibilità di vederlo in campo sono ridotte al lumicino. Il difensore infatti non dovrebbe essere rischiato, anche per via dei molti impegni che ci saranno da qui a Natale. Inzaghi, alla fine della sfida contro l’ex Thiago Motta, ha detto che ci spera. Ma la sensazione è che nessuno si prenderà la responsabilità di spedirlo in campo dal primo minuto in un match così importante senza la certezza che non ci possa essere una ricaduta. Emergenza, insomma, anche per l’Inter. Anche se mai uguale a quella della Roma, purtroppo.