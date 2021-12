Roma-Inter, quando gli avversari si scansano: il post diventa virale

Roma-Inter, quando gli avversari si scansano. Il post diventa subito virale. Troppo facile per Inzaghi contro Thiago Motta

Chi ieri ha visto la partita dell’Inter ha notato alcune cose. Quella principale è una: il fatto che l’Inter, contro l’ex di turno Thiago Motta, ha avuto vita troppo semplice. I liguri non hanno praticamente mai tirato in porta, se non in una sola occasione, alla fine del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Per il resto squadra distrutta tecnicamente e tatticamente dai nerazzurri.

Ok, ci può stare. Pochi dubbi. Parliamo dei campioni d’Italia contro una formazione che lotta per non retrocedere e che cercherà in tutti i modi di raggiungere questo obiettivo anche se non sarà facile. Ma il Corriere dello Sport – citato anche in un Tweet dal giornalista Franco Ordine – sottolinea come gli ospiti si siano presentati senza Nzola, Antiste, Bastoni e Maggiori. Tutti titolari tenuti a riposo, anche se gli ultimi due sono stati comunque impiegati alla fine. Un minutaggio ridotto, per preservarli per i prossimi impegni. “Spezia non è Scansuolo ma si avvicina parecchio” ha scritto Ordine. E ha ragione.

Roma-Inter, il post diventa virale

Ovviamente il post è diventato subito virale. Molti hanno visto la stessa situazione. Ma oltre questo, parliamo di due partite completamente diverse che sono state vissute dalle squadre che dopodomani si affronteranno all’Olimpico in una gara che realmente può diventare determinante per il futuro della Roma. E ci arriveranno due formazioni che in settimana hanno avuto impegni diversi: i nerazzurri quasi in carrozza (anzi, senza quasi), i giallorossi colpiti e affondati non solo nel risultato – bugiardo – ma anche nelle scelte arbitrali. Non solo la sconfitta, ma anche un’ammonizione praticamente inventata – quella di Abraham – e un’altra sul finale che non permetterà nemmeno a Karsdorp di essere presente sabato. Modi diversi di arrivare a un impegno. Energie fisiche e mentali che l’Inter ha evidentemente risparmiato. A differenza della squadra di Mou.